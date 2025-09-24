Cantabria gana 13 empresas en lo que va de año y registra un saldo positivo de 22 millones La región es la quinta comunidad autónoma que más compañías gana entre entradas y salidas

En lo que va de año 46 empresas llegaron a Cantabria y 33 se marcharon de la comunidad. El saldo en ventas entre las empresas que llegaron y las que se fueron de Cantabria también es positivo, por un total de 22 millones. De esta forma, la región es la quinta comunidad autónoma con mayor saldo positivo, entre entradas y salidas, de sedes sociales entre enero y agosto de 2025, según el Estudio sobre Cambios de Domicilio publicado por Informa.

Concretamente, este saldo positivo en la comunidad autónoma asciende a 13 empresas, lo que contrasta con el negativo de 3 que se registró hace un año según los datos de esta estadística,

Las que se marcharon fuera de la comunidad, diez lo hicieron al País Vasco, nueve a Madrid; seis a Castilla y León; cuatro a Andalucía; dos a Cataluña, una a Asturias y otra a Baleares. En total, estas facturaron 7 millones de euros. La comunidad autónoma es una de las nueve que registraron saldos positivos en este periodo.

Nacional

Según ha detallado la entidad en una nota de prensa, en total, 3.589 empresas han trasladado su sede a otra comunidad en España en los ocho primeros meses de 2025, un 2,6% menos que en el mismo periodo de 2024.

Las comunidades autónomas que presentan saldo positivo en este periodo son Andalucía, Baleares y Canarias, que encabezan la lista con 71, 43 y 39 empresas más, respectivamente. Asturias (29), Cantabria (13), Castilla-La Mancha (10), Galicia (5), La Rioja (3), Murcia (1) completan los primeros puestos.

Por el contrario, Madrid lidera los saldos negativos con 84 empresas menos, seguida de Cataluña, Extremadura y Aragón. El estudio destaca que, aunque Cataluña pierde 32 empresas en términos netos, es la comunidad que acumula mayor volumen de ventas por los cambios de domicilio, con 3.208 millones de euros.