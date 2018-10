Cantabria, entre las regiones con mayor absentismo laboral según Adecco Antonio Cirujano, Ana Verano y Francisco Javier Blasco de Luna presentaron ayer el informe sobre absentismo. / María Gil Lastra Un informe, presentado ayer en Santander, recoge que en 2017 se produjeron 50.244 bajas temporales por contingencias comunes MARÍA ÁNGELES SAMPERIO MARTÍN Santander Miércoles, 17 octubre 2018, 08:32

El absentismo laboral ha aumentado en España hasta el 5% el año pasado y la tendencia sigue al alza. Es una situación que es habitual cuando crece la economía, pero los expertos alertan del grave problema que supone, sobre todo en autonomías como Cantabria que, junto con el resto de la Cornisa Cantábrica, se encuentra en la parte alta de la tabla nacional. De otro lado, la región ocupa la cuarta plaza detrás de Baleares, Canarias y Madrid en cuanto al número de horas pactadas. En total, 1.818 junto a las 1.576 horas efectivas y las 248 no trabajadas. Para encontrar la incidencia del absentismo se dividen las horas no trabajadas por causas ocasionales (no por ERE) por las horas pactadas efectivas.

Estas son algunas de las conclusiones y datos del VII Informe Adecco sobre absentismo que fue presentado ayer por la tarde en la sede de la CEOE cántabra por parte de la directora de la empresa de recursos humanos en Cantabria, Ana Verano; el director jurídico del grupo, Francisco Javier Blasco de Luna y el director técnico de prevención de Fremap, Antonio Cirujano. Por parte de la patronal cántabra participó Elena Palacio.

3,15 han crecido las bajas de trabajadores por cuenta ajena en Cantabria y han bajado el 1,75% de los de cuenta propia. Horas pactadas Cinco comunidades, entre ellas Cantabria, no presentan cambios apreciables en las horas pactadas. El año anterior existía un alto número de horas efectivas. La jornada de trabajo decrece entre 2000 y 2016 49,2 días es la duración media de los procesos con alta para los trabajadores por cuenta ajena y de 99,24 para los de cuenta propia Bajas por sexo Los datos demuestran que la incidencia de las bajas es algo más alta en las mujeres que en los hombres. Un 55% frente a un 45%, según se ha reflejado en el informe, con pocas diferencias por regiones

En cuanto a los datos, que se basan en las estadísticas de la Seguridad Social y las encuestas de coste laboral y de coyuntura, Adecco refleja que durante 2017 se produjeron un total de 50.244 bajas por procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes. La mayor parte de estas bajas (44.844) fueron por procesos iniciados por trabajadores por cuenta ajena, mientras que las 5.400 restantes fueron de trabajadores por cuenta propia, con una subida del 3,15% en el caso de los primeros y un descenso del 1,75 % en el de los segundos.

Las comunidades de la Cornisa Cantábrica son las que registran mayor incidencia

Por lo que se refiere a la duración media de los procesos con alta, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena fue de 49,2 días y en el del por cuenta propia de 99,24, con sendas subidas del 1,72 % y el 2,41 % respectivamente.

Según el informe, el absentismo laboral por contingencias comunes ha generado en el último año un coste para la economía española de 76.449,53 millones de euros, un 10,58 por ciento más que en el ejercicio anterior de 2016. Durante el 2017 se produjeron en España 4.625.484 bajas por procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes.

El gasto en prestaciones económicas con cargo a la Seguridad Social, mutuas y entidades colaboradoras fue de 6.653,81 millones de euros, un 11, 02 por ciento más respecto a 2016. El estudio contempla además el coste directo para las empresas, que fue de 6.218,56 millones de euros, y el de oportunidad por los bienes y servicios que se dejaron de producir que fue de 63.677,16 millones de euros.

«Miedo a perder el trabajo»

El director jurídico del grupo Adecco explicó a los periodistas antes de la presentación que los datos de absentismo han ido empeorando desde el inicio de la recuperación económica en 2013, tendencia que se ha visto agudizada desde 2015. En este sentido, señaló que en los periodos de crisis el absentismo laboral tiende a bajar, y que por el contrario sube en los momentos en los que la economía se estabiliza o mejora. La reducción de las bajas por enfermedad común en los momentos más profundos de la crisis en gran parte se debe al «miedo» de los trabajadores a perder su trabajo.

Durante su explicación del informe, Blasco de Luna se refirió a las debilidades y amenazas como la dispersión normativa, escaso alcance de la autonomía colectiva; ausencia de cultura preventiva o la excesiva intervención pública en la gestión empresarial.

En cuanto a los retos y oportunidades, el directivo de Adecco apostó por unir prevención, competitividad y productividad; más foco en la cultura y motivaciones de la prevención; markéting preventivo y sinergías entre promoción y prevención de salud.

De otro lado, Blasco Luna indicó a los asistentes que a la hora de combatir el absentismo que hay tener en cuenta una serie de factores emergentes de riesgo así como los nuevos modelos de relaciones laborales, la digitalización o la tendencia a la individualización. En su opinión, es imperante que empresarios y representantes de los trabajadores lleguen a acuerdos para poder combatir la tendencia creciente del absentismo, que se encuentra por encima de los valores de otros países de nuestro entorno.