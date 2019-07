El 85% de los cántabros no ha calculado cuál será su pensión de jubilación Daniel Pedriza Según un informe elaborado por Caser, el 73% de los residentes en la Comunidad no se ha planteado que puede llegar a vivir 100 años JESÚS LASTRA Santander Lunes, 8 julio 2019, 07:20

El 85% de los cántabros no ha calculado cuál será su pensión de jubilación. Una cifra en la media nacional que entronca directamente con las incertidumbres respecto al futuro del sistema, que hacen igualmente que muchos trabajadores se cuestionen directamente si la contribución pública les permitirá mantener un nivel digno de vida tras la retirada del mundo laboral. No sólo eso. El 73% de los ciudadanos de la Comunidad no se ha planteado que puede vivir 100 años, 35 más que la edad actual de retiro, frente al 72% en el caso del conjunto nacional. Estos son dos de los datos que se desprenden del estudio 'Perfiles y estilos de vida ante la jubilación', promovido por la firma de seguros Caser, que analiza cómo se preparan los cántabros para la jubilación y cómo se enfrentan a una vida más longeva, en función de su comportamiento ante el ahorro y la previsión social, además del estilo de vida actual.

Asimismo, el informe colige que para el 69% de los cántabros ahorrar es imprescindible para poder vivir tranquilo, un dato inferior a la media nacional (74%). A más, el 49% de ese porcentaje previo lo hará contratando un producto financiero específico –plan de pensiones–, frente al 58% en el conjunto del Estado. El 12% de los encuestados cree que hay que empezar a ahorrar para la jubilación antes de los 30, frente al 10% en el conjunto nacional.

Del estudio también se desprende que la mayoría de los cántabros prevé mejorar su estilo de vida actual, reforzando el tiempo que dedican a sus actividades de ocio tales como viajar, comer fuera, participar en reuniones, llevar una vida saludable o acudir a conciertos, cine o teatro.

El 42% de los cántabros que no ahorran lo achaca a su situación económica actual

En lo que respecta a la previsión social, lo ya mencionado: el 85% no ha calculado cuál será la pensión pública que recibirá durante la jubilación un dato en línea con la media del conjunto estatal (84%), aunque por debajo de otras regiones más previsoras como Madrid (86%) o País Vasco (89%).

Eva Valero, directora del Observatorio de Pensiones de Caser, señala que «los cántabros destacan especialmente por ser más ahorradores que la media, ya que el 65% cuenta con un producto de ahorro contratado, una proporción notablemente más elevada que a nivel nacional (58%). Asimismo, del estudio se desprende una mayor concienciación de los cántabros hacia la jubilación, ya que es una de las principales razones para el ahorro, junto con los imprevistos laborales».

En lo que se refiere a la finalidad del ahorro, el análisis pone de manifiesto que la jubilación es una de las razones principales. Lo es en un 41%, en línea con los imprevistos laborales (41%); los gastos relacionados con los hijos (32%); o la compra de una vivienda (11%). Por otro lado, quienes aún no ahorran para el retiro no lo hacen fundamentalmente porque su situación económica no se lo permite (42%) o debido a que ven esa necesidad demasiado lejos (30%).

En cuanto a la ficha para elaborar el informe, Caser ha llevado a cabo 3.400 entrevistas, 200 por cada autonomía. El universo de la muestra se focalizó en población activa con edades comprendidas entre los 30 y los 55 años.

El 12% de los encuestados cree que se debe empezar a ahorrar antes de los 30 años para asegurar el futuro

Precisamente el pasado miércoles el exministro de Hacienda Cristobal Montoro se mostraba confiado en relación al futuro de las pensiones y la Seguridad Social al opinar que su déficit es asumible y que lo que habrá que hacer es contener el resto de gastos de las administraciones públicas.