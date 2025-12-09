Los clientes recibirán las nuevas ayudas por coche eléctrico un mes después de la compra

Los conductores que compren un coche eléctrico a partir del 1 de enero recibirán una subvención que está por concretar -hasta ahora rondaba los 7. ... 000 euros- pero no será una ayuda directa en factura, sino que los clientes recibirán la cuantía alrededor de un mes después. Así lo confirmó el presidente de Anfac, Josep M.ª Recasens, durante la presentación en detalle del Plan Auto 2030 este martes en Madrid.

La semana pasada el presidente del Gobierno presentó este plan pionero a nivel europeo en el Ministerio de Industria con la presencia de todo el sector del automóvil y recalcó que las ayudas a la compra de eléctricos serían «directas» en el momento de la compra. Esto suponía una gran diferencia respecto al Plan Moves, que en todas sus ediciones sumaba quejas de concesionarios, fabricantes y clientes por entregar las subvenciones con año y medio de retraso en muchos casos. Pero la patronal ha concretado ahora que la ayuda no se descontará en factura, porque eso podría generar «incluso más burocracia» que la actual, sino que toma como ejemplo el Plan Reinicia puesto en marcha en la dana de Valencia e ingresará los descuentos «en tres o cuatro semanas» tras la compra, aseguran fuentes de Anfac a este periódico.