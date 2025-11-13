La CNMV multa con 5 millones a Twitter por anunciar 'chiringuitos financieros' sin verificar su legalidad La sanción, publicada este jueves en el BOE, es la séptima más alta de la historia impuesta por el supervisor

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido multar con 5 millones de euros a Twitter (actualmente denominada 'X') por una infracción continuada calificada de muy grave, al incumplir sus deberes de colaboración en relación con anuncios de 'chiringuitos financieros', según recoge este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el organismo supervisor, la compañía incumplió sus deberes de colaboración al no atender correctamente un requerimiento relacionado con anuncios sobre la empresa Quantum AI.

El expediente sancionador detalla que Twitter no verificó si Quantum AI contaba con autorización de la CNMV para ofrecer servicios financieros ni si figuraba en la lista de entidades advertidas por operar sin licencia.

Esta falta de comprobación se produjo pese a un requerimiento formal remitido por el supervisor el 8 de noviembre de 2023, en el marco de sus actuaciones para proteger a los inversores frente a posibles fraudes o estafas financieras difundidas en plataformas digitales.

En concreto, el organismo presidido por Carlos San Basilio ha decidido sancionar a la nueva 'X' por el incumplimiento de los deberes de asistencia a la CNMV, consistentes en verificar si Quantum AI estaba autorizada para prestar servicios de inversión y en comprobar que no figuraba en la lista de entidades advertidas por la CNMV o por otros organismos supervisores extranjeros, en relación con los anuncios incluidos en el requerimiento remitido por la CNMV el 8 de noviembre de 2023.

Tras la renuncia de la interesada a interponer recursos en vía administrativa, la resolución sancionadora mencionada ha quedado firme en dicha vía, sin perjuicio de su posible impugnación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Se trata de la séptima sanción más elevada impuesta por la CNMV desde que existen registros públicos de sus resoluciones sancionadoras.

APERTURA DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR

La CNMV acordó a finales de 2024 abrir un expediente sancionador a la plataforma Twitter (actualmente denominada 'X') por el posible incumplimiento de sus deberes en relación con los anuncios publicados por 'chiringuitos financieros' como Quantum AI en su red.

El supervisor bursátil detalló en un comunicado que el comité ejecutivo tomó esta decisión el pasado 13 de diciembre por la posible comisión de una infracción continuada muy grave --de acuerdo a los artículos 290.1 y 290.2 de la Ley de los Mercados Valores y de los Servicios de Inversión-- por faltar a sus deberes de comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión y si estaba incluida en el listado de entidades advertidas.

Todo ello, en relación con los anuncios de pago de Quantum AI publicados en la citada red social en el mes de diciembre de 2023.

En ese sentido, la CNMV subrayó que, en un contexto de «creciente impacto» del fraude financiero, debe destacarse la relevancia mediática que -coincidiendo con la publicación de los anuncios de Quantum AI en la plataforma X objeto del expediente- ha venido teniendo en la opinión pública la existencia de una presunta estafa por parte de entidades no autorizadas y advertidas por el supervisor nacional.

En esa presunta estafa, dichos 'chiringuitos financieros' se aprovecharon de la imagen de personajes públicos españoles para publicar tuits en la plataforma 'X' que simulaban noticias en la que uno de estos personajes famosos afirmaba haber obtenido altas rentabilidades utilizando una aplicación creada por una de estas entidades.

Así, en cuanto al orden cronológico acaecido hasta ahora, cabe reseñar que la CNMV avisó a finales de noviembre de 2023 de varias webs del 'chiringuito' Quantum AI que usaban la imagen de Antonio Resines y 'El País'.

Ese mes, el presidente de la CNMV en aquel entonces, Rodrigo Buenaventura, avisó de que el supervisor estaba investigando a la red social 'X' por permitir publicidad de este tipo de empresas (en concreto Quantum AI, pero también otro tipo de empresas no autorizadas).

Seguidamente, la CNMV emitió un comunicado a mediados de diciembre de 2023 en el que señalaba que ejercería «todas las posibilidades de supervisión y sanción que le otorga la legislación vigente, entre otras, la responsabilidad de las web, medios y redes sociales que difundan esa publicidad sin comprobar que el anunciante cuenta con licencia para ofrecer servicios de inversión y que no está advertido como chiringuito financiero o entidad pirata».

En ese documento, se señalaba expresamente a la entidad Quantum AI entre las empresas que estaban cometiendo este presunto fraude y que ya habían sido objeto de advertencias específicas por parte de la CNMV.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.