Conductores esporádicos en el seguro, ¿cuándo y cómo están cubiertos?

No todas las aseguradoras permiten incluir conductores ocasionales en sus pólizas y algunas excluyen determinados perfiles considerados de riesgo

Conducir el coche de otra persona sin estar incluido en el seguro puede traer algunos problemas en caso de siniestro, aunque no siempre ni en todas las eventualidades.

Que la persona que conduce esté cubierta, aunque no figure en el seguro ni como tomador ni como asegurado, ni como conductor ocasional, depende de múltiples factores, desde las características de la póliza contratada hasta el tipo de conductor al que se le ha prestado el coche asegurado, pasando por el hecho de que este conductor sea culpable o reclamante, en caso de haberse producido daños.

Los seguros de coche recogen habitualmente distintas figuras jurídicas: el dueño del vehículo asegurado, el tomador del seguro, el conductor principal… Legalmente no existe ningún impedimento para que estas personas sean la misma o sean distintas personas, aunque algunas compañías aseguradoras puedan exigir que todas o alguna de estas figuras coincidan en un único individuo. Además, en una misma póliza se puede incluir a más personas, distintas del conductor principal, que conducirán el vehículo de manera esporádica. Esta figura, que puede encarnar la pareja o los hijos del conductor o conductora principal, por ejemplo, es la figura del conductor ocasional o segundo conductor.

Estar declarado en el seguro del coche, aunque sea como segundo conductor, garantiza que, en caso de siniestro, la persona que conducía estará protegida y podrá disfrutar de las coberturas y garantías contratadas. De hecho, muchas aseguradoras especifican en las condiciones de la póliza que, para estar cubierto, es necesario estar expresamente declarado en el seguro. Sin embargo, algunas pólizas también cubren a los conductores no declarados, pero para ello estos tienen que cumplir una serie de condiciones.

Así cubren los seguros de coche a los conductores ocasionales no declarados

Sabiendo de la importancia de estar declarado en el seguro, aunque sea como segundo conductor, es normal preguntarse si una persona que no figura en la póliza de manera expresa, podrá disfrutar de todas coberturas igualmente. Y en este caso entran en juego dos aspectos de suma importancia para las aseguradoras: si la persona que conducía es o no es un conductor de riesgo, y si es o no culpable del siniestro.

Ser considerado conductor de riesgo dependerá de la edad de la persona y de la antigüedad de su permiso de conducir, es decir, de la experiencia como conductor. Algunas compañías se niegan a asegurar a conductores con menos de dos años de experiencia o con edades comprendidas entre los 18 y los 26 años, o incluso hasta los 30 años. Todo dependerá de la compañía y de las condiciones de la póliza.

Si en un siniestro quien está al volante es un conductor no declarado en la póliza y que además es considerado de riesgo, podrían no estar garantizadas todas las coberturas. De hecho, la mayor parte de las aseguradoras se negarán a correr con los gastos de los daños propios -si se ha contratado esta cobertura-, sean materiales o personales. Los daños a terceros, sin embargo, estarán cubiertos, independientemente de quien conduzca en el momento del accidente.

Por otro lado, ceder el volante a un conductor no declarado en la póliza, pero que tampoco es considerado conductor de riesgo -o se considera que tiene un perfil de riesgo similar al del conductor principal asegurado-, no nos suele acarrear tantos problemas. En este caso, la compañía aseguradora suele hacerse cargo de los daños a terceros, sean materiales o personales, y de los daños propios, si se ha contratado esta garantía y siempre en los límites que figuran en la póliza. Pero para que esto ocurra el conductor esporádico debe cumplir dos condiciones: no ser culpable y no estar bajo los efectos del alcohol o de las drogas en el momento del siniestro. Si es culpable, la aseguradora puede negarse a correr con una parte de los gastos del siniestro o con todos. Esto también dependerá de las características y coberturas del seguro contratado.

Lo más aconsejable es incluir en la póliza a los conductores a los que habitualmente cedemos nuestro coche, sean o no de riesgo, aunque esto pueda significar un aumento de la prima. Nunca está de más ser precavidos, y por ello conviene tener claro qué coberturas ofrece nuestra póliza, y en qué circunstancias. Las coberturas completas y los supuestos en los que se aplican estarán detallados en las condiciones particulares del seguro, y allí podremos saber qué tipo de prestaciones se ofrecen a los conductores ocasionales, estén o no estén incluidos en la póliza, en función del tipo de riesgo que representen.