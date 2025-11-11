Confede y el Consejo General de Economistas estrechan lazos entre universidades y colegios profesionales La vicerrectora de Uneatlantico, Silvia Aparicio, y el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, acuerdan impulsar nuevas líneas de trabajo

Jesús Lastra Santander Martes, 11 de noviembre 2025, 21:34 Comenta Compartir

La Universidad Europea del Atlántico (Uneatlantico) y la Conferencia de Decanos de Economía y Empresa (Confede) reforzarán su colaboración con el Consejo General de Economistas de España (CGE) para acercar el mundo académico y el profesional. Así se ha acordado en una reunión entre la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de Uneatlantico, Silvia Aparicio, también miembro de la junta directiva de Confede, y el presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín.

El encuentro ha servido para concretar nuevas líneas de trabajo que fomenten la conexión entre las facultades de Economía y Empresa y los colegios profesionales de economistas. La idea central es estrechar la relación entre universidades y profesión, de manera que la formación universitaria responda mejor a las necesidades reales del sector.

Entre los acuerdos alcanzados destaca el impulso a la participación del profesorado universitario en el Registro de Economistas Docentes e Investigadores (REDI), un órgano del CGE que promueve la actividad educativa e investigadora en economía. Este registro ofrece apoyo científico y técnico, fomenta la formación continua y defiende los intereses del personal docente e investigador.

Además, Uneatlantico, Confede y el CGE trabajarán juntos para mejorar la calidad de la enseñanza económica, a través de cursos de actualización, encuentros académicos y proyectos conjuntos. También se promoverá la difusión de las fichas socioeconómicas elaboradas por el CGE, que ofrecen información actualizada sobre la situación económica de diferentes territorios.

Otro de los objetivos es reforzar la colaboración en estudios sobre competencias profesionales, tanto técnicas como transversales, y potenciar la transferencia de conocimiento desde las universidades hacia las empresas y la sociedad. En este sentido, se pretende impulsar proyectos de investigación vinculados con los retos económicos y empresariales actuales.

El acuerdo también contempla medidas dirigidas al alumnado. Se reforzará la colaboración en bolsas de trabajo y programas de prácticas externas, con el fin de mejorar la empleabilidad de los estudiantes y recién titulados. Estas iniciativas permitirán que los futuros economistas tengan una experiencia más cercana al ejercicio profesional antes de incorporarse al mercado laboral.