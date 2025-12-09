El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Congreso de los Diputados EP

El Congreso debate una ley para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias en crisis

El PP propone una batería de medidas fiscales para reducir los costes de producción en el sector primario

C. Cándido

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:35

Comenta

El Pleno del Congreso debate este martes una proposición de ley del PP con la que plantea que, en caso de crisis, se aplique el ... tipo mínimo permitido del IVA a la energía y a las compras que realicen los productores para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    La saga Enríquez celebra los 60 años del famoso puesto de aceitunas de Santander
  3. 3

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  4. 4

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  5. 5

    La falta de nieve en Alto Campoo obliga a cerrar las pistas al cuarto día de su apertura
  6. 6

    La dulce recuperación del histórico Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo
  7. 7

    El último vistazo a la palmera de Porrúa
  8. 8

    El Peugeot 407, de ganador al estigma de la corrupción
  9. 9

    Prenden fuego al Belén y el humilladero de Oreña
  10. 10 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Congreso debate una ley para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias en crisis

El Congreso debate una ley para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias en crisis