El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EFE

Cuerpo renuncia a presentarse a la presidencia del Eurogrupo y España mira ya al BCE

El ministro de Economía decide no optar a presentar su candidatura para aumentar las opciones del país en los altos cargos del Eurobanco

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no presentará finalmente su candidatura a la presidencia del Eurogrupo para aumentar las opciones de España de lograr uno ... de los altos cargos del Banco Central Europeo (BCE). En una nota, el Ministerio de Economía ha asegurado que «España continuará trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente en las principales instituciones económicas y financieras europeas». El plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Eurogrupo acaba este viernes y ya hay nombres importantes como el ministro belga, Vicent van Petegem y el griego Kyriakos Pierrakakis, ambos conservadores, como la mayoría de ministros en este foro económico de los países del euro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las diez mayores fortunas de Cantabria
  2. 2

    La Navidad de Quijano este año pierde vatios
  3. 3 Carlos Crespo: «No pienso en retirarme. A mí trabajar me da la vida»
  4. 4

    El Ministerio ordena suspender todas las licencias en quince municipios afectados por el tren a Bilbao
  5. 5 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Los partidos de Santander se unen para reclamar al Ministerio de Defensa una concesión a largo plazo y gratuita de La Remonta
  8. 8

    Fallece Maxi Valle, exalcalde de Santoña y exsenador por el PSOE
  9. 9 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  10. 10

    Investigados cinco hombres por vender parte del cable que retiraban en la empresa para la que trabajaban

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cuerpo renuncia a presentarse a la presidencia del Eurogrupo y España mira ya al BCE

Cuerpo renuncia a presentarse a la presidencia del Eurogrupo y España mira ya al BCE