El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año enCantabria

El Diario Montañés ha querido reconocer de nuevo la labor empresarial de aquellas personas comprometidas con Cantabria a través de la puesta en marcha de ... iniciativas y su contribución al cambio y a la mejora socio-económica de la región gracias a su espíritu emprendedor. Los Premios Emprendedores de Cantabria en su décima edición han recaído en figuras que han logrado proyectar el territorio más allá de nuestras fronteras gracias a su esfuerzo, ahínco y talento.

Así, ha sido reconocida como la emprendedora del año la empresaria Paula Martínez por La Folie, la marca de moda que ha creado en Santander con productos diseñados íntegramente en España y que apuesta por la sostenibilidad, colaborando con talleres locales y produciendo prendas originales, versátiles y atemporales. Este año abrió tienda en Valencia (que se suma a las de Santander y Madrid) y sigue con perspectivas de expandirse.

A su lado, figura Natalia Alciturri, directora de Semicrol y premio a la mujer emprendedora. Semicrol es una empresa tecnológica cántabra fundada en 1979, especializada en soluciones de software para la gestión de la investigación y la innovación. Su producto principal, Fundanet, se utiliza en más de 100 centros de investigación en España, Portugal, México y Colombia.

Si hablamos de trayectoria, el premio recae esta vez en José Saiz, de maderas José Saiz, una empresa cántabra con más de 40 años de experiencia en el sector forestal e industrial de la madera. Ubicada en San Vicente de Toranzo, Cantabria, cuenta con instalaciones en España y Francia que suman más de 250.000 metros cuadrados. La empresa destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la calidad y es referente en el sector en la región.

El cuarto premiado ha sido el investigador predoctoral Diego Rosich, que se ha alzado con el reconocimiento del año en la categoría de Intraemprendimiento. Trabaja en el Instituto de Física de Cantabria y es cofundador de Sick Detectors, un proyecto que busca mejorar la precisión y seguridad en tratamientos de radioterapia oncológica mediante detectores de carburo de silicio (SiC) capaces de realizar mediciones en tiempo real dentro del cuerpo del paciente. Sick Detectors ha recibido el Premio al Mejor Proyecto Avanzado y el Premio al Emprendimiento Sostenible y/o Social en los Premios UCem 2025, y Rosich representó a la Universidad de Cantabria en la final de la EUNICE Start Cup 2025 en Finlandia.

Entre los criterios de selección de los candidatos, estaba el impacto socioeconómico, la innovación o conceptos como la escalabilidad, que es el potencial del negocio para crecer y expandirse. También los valores y el reconocimiento y la reputación, además de la resiliencia y la adaptabilidad, el liderazgo y la gestión, entre otros aspectos.

La entrega de premios tendrá lugar el próximo jueves, 20 de noviembre, a las 19.30 horas en el Teatro Concha Espina de Torrelavega. El acto cuenta con el patrocinio de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega.