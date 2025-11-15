El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Paula Martínez (Emprendedora del año); Natalia Alciturri (Mujer emprendedora); José Saiz (Premio trayectoria); y Diego Rosich (Premio intraemprendimiento). DM

El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año enCantabria

La diseñadora de Folié Paula Martínez, la CEO de Semicrol Natalia Alciturri, el maderista José Saiz y el investigador Diego Rosich, son los premiados de este año

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

El Diario Montañés ha querido reconocer de nuevo la labor empresarial de aquellas personas comprometidas con Cantabria a través de la puesta en marcha de ... iniciativas y su contribución al cambio y a la mejora socio-económica de la región gracias a su espíritu emprendedor. Los Premios Emprendedores de Cantabria en su décima edición han recaído en figuras que han logrado proyectar el territorio más allá de nuestras fronteras gracias a su esfuerzo, ahínco y talento. 

