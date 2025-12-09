La digitalización no es solo una obligación normativa, sino «una oportunidad competitiva»

S.Ceballos Santander Martes, 9 de diciembre 2025, 11:21 | Actualizado 11:26h. Comenta Compartir

La digitalización ha dejado de ser una lista de tareas pendientes o una imposición normativa para convertirse no solo en la mayor oportunidad de competitividad, eficiencia y capacidad de crecimiento para la empresa cántabra sino también en la única garantía de supervivencia real. Esa fue la conclusión unánime que sobrevoló este jueves la Cámara de Comercio de Cantabria durante la jornada 'Retos digitales 2026: factura electrónica, IA y ciberseguridad para la pyme cántabra. La respuesta de Kit Digital'. Un encuentro que, conducido por la periodista Samira Hidalgo, se estructuró en una ponencia marco impartida por David Pérez (Viacore), y un posterior panel de expertos junto a Mónica Revestido (Evenbytes), Roberto García (Ambar) y Manuel Coterillo (Lis Data Solutions).

Radiografía regional

El contexto regional en esta tranformación digital fue dibujado por Rosa Vega Salán, directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria. Vega recordó la particularidad del entramado cántabro donde, de las algo más de 38.000 empresas de la región, más del 50% son autoempleo y más del 80% tienen menos de tres trabajadores. «Se trata de un tejido empresarial muy micro», subrayó. Para este ecosistema, herramientas como el Kit Digital han sido vitales, llegando a más de 9.000 empresas con una inversión superior a los 40 millones de euros.

«Hay que ir dando pequeños pasos y yo creo que con esta herramienta los estamos dando con éxito». Rosa Vega Salán Directora general de Cámara de Comercio de Cantabria

Precisamente, este encuentro, enmarcado en el proyecto Cantabria Futuro de El Diario Montañés, ha sido impulsado por las Oficinas Acelera pyme para Kit Digital. Estas oficinas, puestas en marcha por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con la colaboración de Cámara de España, tienen como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco de la agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

Un cambio de mentalidad

Tras Vega, se fueron sucediendo las distintas intervenciones de los expertos quienes compartieron una idea común: 2026 no es una fecha para temer a las nuevas leyes, sino el momento exacto para transformar la obligación en ventaja. Porque «digitalizar en este momento ya no es modernizarse, es garantizar la supervivencia en un entorno mucho más exigente».

En la mesa se advirtió que «vamos lentos» y que la tecnología por sí misma «no vale para nada» si no soluciona problemas reales. La premisa es clara, hay que cambiar la mentalidad del «susto» por la oportunidad y empezar a «escribir la ventaja que vamos a tener mañana». Y es que «las empresas que ya están digitalizando están ganando una ventaja que va a ser muy difícil de recuperar» , por lo que posponerlo provocará que «la distancia sea inalcanzable» frente a la competencia.

PONENCIA

David Pérez director de Desarrollo de Negocio en Viacore El ecosistema en Cantabria está más activo que nunca, la región ofrece un entorno ideal para que la pyme gane ventaja competitiva»

Ampliar David Pérez, director de Desarrollo de Negocio en Viacore DM

David Pérez, director de Desarrollo de Negocio en Viacore, aprovechó su ponencia 'Retos digitales 2026: de la obligación al liderazgo', para lanzar un mensaje claro: la digitalización trasciende el cumplimiento normativo para convertirse en pura rentabilidad. «Digitalizar este proceso no es un gasto, es eliminar un agujero en la cuenta de resultados», aseguró. Pérez ilustró cómo los costes ocultos de las tareas manuales –como dedicar 15 horas semanales a gestión administrativa– pueden suponer «unos 16.000 euros anuales», mientras que la automatización ofrece retornos de inversión tangibles «en menos de seis meses».

Para aterrizar esta transformación, Pérez animó a huir de proyectos faraónicos. «No digitalicéis todo de golpe», aconsejó. Así, su hoja de ruta apuesta por un «diagnóstico ágil» para identificar ineficiencias y definir un alcance realista, atacando solo dos o tres procesos de alto impacto. Por último, señaló «hay que aprovechar las ayudas».

En este sentido, el directivo subrayó que, para acometer este cambio, «Cantabria ofrece un entorno ideal». Destacó que las condiciones juegan a favor gracias a un ecosistema maduro de casi 700 empresas tecnológicas y un plan estratégico regional serio y financiado. Además, puso en valor las ayudas regionales porque «aunque Kit Digital cierre, Cantabria tiene ayudas muy potentes para quien quiera aprovecharlas» , citando programas activos como los de Sodercan o Pyme Digital.

Para concluir, el ponente lanzó una advertencia al afirmar que «digitalizar no es cumplir una norma, es escribir la ventaja que vamos a tener mañana».

PANEL DE EXPERTOS

Mónica Revestido Directora de Desarrollo de Negocio en Evenbytes «Digitalizarnos nos permite crecer, tomar decisiones de manera ágil y rápida y, por lo tanto, da un impulso a la empresa»

Ampliar Mónica Revestido DM

Mónica Revestido, directora de Desarrollo de Negocio en Evenbytes, planteó durante su intervención 'Digitalización: el impulso para crecer' una contradicción que define el momento actual: la brecha entre el usuario y el empleado. Para ello, Revestido lanzó una pregunta: «¿Por qué en nuestra vida privada usamos plataformas como Spotify, compramos en Amazon o interactuamos con robots con naturalidad, pero al llegar a un entorno laboral levantamos barreras ante cualquier nueva herramienta?», señaló. Y es que «en la vida privada lo adoptamos de manera natural y en el trabajo tenemos reticencias», reflexionó. Para vencer esa resistencia, la solución pasa por el pragmatismo. Abogó así por introducir tecnologías amigables y conocidas, «como aplicaciones en dispositivos móviles, que los operarios ya dominan en su esfera personal y no les genera miedo».

Revestido ejemplificó esta transición con casos de éxito de empresas cántabras como Inekya o Astander, demostrando que el verdadero valor surge cuando ese uso permite volcar los datos en un sistema unificado, momento en el que «las posibilidades de gestión son infinitas» y la empresa comienza su verdadera transformación.

Fue sobre esa base donde la experta enumeró las ventajas tangibles que justifican el esfuerzo. Destacó la «eficiencia operativa», que libera al equipo de tareas repetitivas para poner el foco en «tareas que realmente aportan valor». Asimismo, puso el foco en la propiedad del dato: al digitalizar, «la información deja de ser de las personas y pasa a ser de la empresa», accesible en tiempo real. Todo ello cristaliza en una ventaja competitiva real. «Digitalizarnos nos permite crecer, tomar decisiones de manera ágil y rápida y, por lo tanto, dar un impulso a la empresa y obtener esa ventaja frente a los que no lo están haciendo».

Roberto García Director general de Ambar Telecomunicaciones «En el Centro de Ciberseguridad de Cantabria identificamos riesgos y proponemos mejoras adaptadas a la realidad de la empresa»

Ampliar Roberto García. DM

«La ciberdelincuencia es ya la tercera economía mundial», advirtió Roberto García, director general de Ambar Telecomunicaciones, durante su ponencia 'Ciberseguridad: lo que todos debemos saber'. García dibujó un panorama donde las amenazas son ya realidades cotidianas que van desde la ingeniería social –«como las falsas llamadas de empleo que todos recibimos»– y el 'ransomware' que bloquea la actividad, hasta la denegación de servicios o la explotación de vulnerabilidades en dispositivos desactualizados.

Sin embargo, reconoció que la pyme se enfrenta a muchos problemas a la hora de protegerse, como la falta de conocimientos específicos –«sabemos de tornillos, no de ciberataques»–, la complejidad y coste de las herramientas, un cumplimiento normativo cada vez más exigente o la acuciante escasez de talento –«necesitamos gente especializada y no la tenemos, hay carencia de perfiles y debemos impulsar la formación»–.

Para abordar la solución, García recurrió a una analogía aeronáutica con la filosofía Boeing, donde el piloto tiene el control total, frente a la de Airbus, donde la máquina interviene ante el peligro. Su apuesta es «una combinación de ambas» donde la tecnología actúe de red de seguridad para corregir al «eslabón más débil», el fallo humano.

Finalmente, recordó que en la región las empresas no están solas gracias al Centro de Ciberseguridad de Cantabria (C3), ubicado en la Torre Xtela (Pctcan). Este «corazón de la ciberseguridad», impulsado por el Gobierno regional y ejecutado por Ambar, cuenta con un simulador de ataques en tiempo real «único en su clase» y ofrece diagnósticos gratuitos a cualquier empresa que quiera conocer su nivel de riesgo. «No solo analizamos, también formamos. Auditamos, identificamos riesgos y proponemos mejoras adaptadas».

Manuel Coterillo CEO y cofundador de Lis Data Solutions «Ya no vamos a hablar solo de herramientas que van a expandir nuestras capacidades sino que vamos a tener compañeros digitales»

Ampliar Manuel Coterillo DM

La intervención de Manuel Coterillo, CEO de Lis Data Solutions, tuvo tintes de «terapia», avisaba. «Vamos lentos», reconoció con franqueza, admitiendo que incluso en su propia empresa donde «nos dedicamos a la ingeniería de datos y el desarrollo de proyectos de Inteligencia Artificial», están haciendo las cosas «como se hacían hace cinco años». Romper esa inercia es «obligación de todos», decía, «yo tengo que fomentar dentro de la empresa que empiecen a hacer las cosas bien». Pero, si bien Coterillo señalaba «que la digitalización de procesos está muy bien como primer paso», el CEO ponía sobre la mesa s «los compañeros digitales». Y es que ya no hablamos solo de «herramientas que asisten a las personas» para mejorar la productividad sino que la realidad será convivir y trabajar mano a mano con «compañeros puramente digitales».

Por ello, matizó que «el reto no es la tecnología, sino que el reto es la inversión y la gestión». De hecho, reconocía «tecnología tenemos demasiada» y, por sí sola, «no vale para nada». Es necesario «hacer una limpia», repensar los procesos y arriesgarse con la inversión por una cuestión de «supervivencia». Sobre la gestión del cambio señalaba que «tiene que venir desde dentro», aunque los consultores externos ayuden, la verdadera tracción nace de las peticiones y la voluntad de los equipos internos.

En este desafío, destacó el tamaño de Cantabria como su punto fuerte. «Tenemos menos burocracia y mayor capacidad de decisión», lo que debería permitir a la región moverse «más rápido». Por último, quiso lanzar una idea para reflexionar: «actualmente utilizamos la IA a nivel personal generando beneficios para otros –los gigantes tecnológicos– y no la tulizamos para generar beneficios para nosotros mismos».