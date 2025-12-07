El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

1961. Mujeres trabajando en la línea de preparación de tabletas de chocolate. DM

El dulce aroma de los 120 años de la fábrica de Nestlé de La Penilla

La planta cántabra de la multinacional suiza, que inició su actividad en 1905, se ha transformado por completo debido a sucesivas inversiones para mantener las instalaciones en la vanguardia

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Cuando llegas a La Penilla de Cayón, te invade un inconfundible y empalagoso olor a chocolate. Un aroma que, posiblemente, sea el único testigo que ... queda vivo de los inicios de la fábrica de Nestlé que allí se instaló allá por 1905. Hace nada menos que 120 años –los que la factoría celebró con un gran acto este pasado martes–. De los inicios poco más resiste. Nada tiene que ver la imagen de postal antigua, o incluso de caja de detergente o chocolates estilo retro de mediados del siglo XX, de las instalaciones originales. Aquellas pasaron al recuerdo, la planta actual es fruto de sucesivas reconversiones y de millones y millones de inversión –solo 75 ha destinado la compañía Suiza en su centro de Cantabria desde 2022–. Un importante esfuerzo dirigido a mantener la planta en la vanguardia, y avanzar en digitalización, automatización y sostenibilidad, términos que no estaban ni por inventar hace más de un siglo.

