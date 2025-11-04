El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clientes observan un escaparate de Santander. Juanjo Santamaría

La economía cántabra creció un 0,7% en el tercer trimestre, por encima de la media nacional

El PIB regional sin embargo tiene un menor ritmo en términos interanuales, con un 2,5%, y es uno de los que menos avanza

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

A lo largo del año se van sucediendo las estimaciones sobre cómo está creciendo la economía. De un tiempo a esta parte, las previsiones terminan ... siendo algo más pesimistas de lo que acaba por confirmarse. Así, BBVA hace unas semanas actualizó sus visiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la región para este año al elevarlas del 2% al 2,5%. Precisamente este último porcentaje es el que ahora estima otra entidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que creció la comunidad en el tercer trimestre del ejercicio en curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  3. 3

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  4. 4

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  5. 5

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  6. 6

    Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre
  7. 7

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja
  8. 8

    Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle
  9. 9

    Una trayectoria larga y rigurosa en la ingeniería hidraúlica
  10. 10

    Gema Igual se suma a la petición de fondos para repatriar al cántabro hospitalizado en Vietnam

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La economía cántabra creció un 0,7% en el tercer trimestre, por encima de la media nacional

La economía cántabra creció un 0,7% en el tercer trimestre, por encima de la media nacional