La economía cántabra creció un 0,7% en el tercer trimestre, por encima de la media nacional

A lo largo del año se van sucediendo las estimaciones sobre cómo está creciendo la economía. De un tiempo a esta parte, las previsiones terminan ... siendo algo más pesimistas de lo que acaba por confirmarse. Así, BBVA hace unas semanas actualizó sus visiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la región para este año al elevarlas del 2% al 2,5%. Precisamente este último porcentaje es el que ahora estima otra entidad, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que creció la comunidad en el tercer trimestre del ejercicio en curso.

Además de las revisiones al alza, hay otro leitmotiv que ya es casi tradición. Cantabria está creciendo por debajo de la media nacional, sin embargo, en esta última actualización se ha cortado con esa racha. En la comparativa intertrimestral, la comunidad ha conseguido sacar la delantera al conjunto del país. Respecto al periodo abril-junio, la economía cántabra creció un 0,7%, porcentaje que es superior (una décima más) al de la nación.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en términos interanuales. Ahí Cantabria sigue sin conseguir pasar la barrera con un 2,5%, tal y como apunta la Airef, con lo que sigue estando tres décimas por debajo de la media de España. Además está a la cola del país en crecimiento, entre las que menos ritmo están mostrando. Eso en lo que tiene que ver con el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo del 2024.

En la clasificación de las comunidades que más ritmo de crecimiento están mostrando según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la que está en primera posición en términos interanuales es Canarias. Las islas presentan el mayor crecimiento del PIB con un 3,5%, seguida de Andalucía (3,2%) e Islas Baleares (3,2%). Por el contrario, el incremento más débil se registra en País Vasco, con una tasa de variación del 2,2%, seguida de Asturias (2,3%) y Galicia, Cantabria, Castilla y León y Extremadura, todas ellas con un crecimiento del 2,5%.

Más allá de lo publicado ahora por la Airef, a finales del pasado mes también hizo lo propio BBVA Research. El centro de estudios incidía en que de cara a los próximos ejercicios, las previsiones apuntan a que Cantabria mantendrá un ritmo de crecimiento moderado, aunque algo mejor del previsto inicialmente. Según apuntan desde la entidad bancaria, la economía regional crecerá un 2,5% en 2025 y un 2,2% en 2026, cifras que mejoran las anteriores proyecciones y se sitúan muy cerca de la media nacional, pero igualmente por debajo.

El informe del banco destaca que la revisión al alza responde a la fortaleza de las exportaciones de servicios, la resiliencia del comercio de bienes y el mayor impulso de la inversión pública. No obstante, BBVA advierte de que el crecimiento será más limitado en las comunidades con mayor peso del sector industrial y del consumo público, entre las que se encuentra Cantabria.