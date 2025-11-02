El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Enrique Conde, esta semana junto a la sede de CEOE-Cepyme, en la calle Isaac Peral de Santander. Daniel Pedriza

Enrique Conde

Presidente de CEOE-Cepyme Cantabria
«La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»

El portavoz de la patronal admite su preocupación por cuestiones como el suelo industrial y la energía de cara a captar grandes inversiones

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Tanto la legislatura actual como el segundo mandato de Enrique Conde al frente de CEOE-Cepyme Cantabria encaran los últimos trimestres de actividad. El presidente ... de la patronal, que admite que aún no ha hablado con su Comité sobre la posibilidad de optar a la reelección en 2027, tiene claro que la región aún debe acelerar el paso en cuestiones como la fiscalidad, la energía y la mayor agilidad administrativa para equilibrar la balanza de la competitividad con otros territorios cercanos.

