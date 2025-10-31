El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen atiende a los medios de este viernes en Madrid EFE

El Gobierno deja en manos de los técnicos la continuidad de Almaraz tras la renuncia fiscal de las propietarias

Aagesen asegura que la postura del Gobierno «no se ha movido en ningún momento» y que son Iberdrola, Endesa y naturgy las que ha solicitado una prórroga «sin condiciones»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:01

Comenta

El futuro de la central nuclear de Almaraz está en manos del informe que debe realizar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre seguridad radiológica ... después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy, las empresas propietarias de la planta extremeña, presentasen este jueves una petición formal «sin condiciones» para extender la vida útil de sus dos reactores hasta 2030. Así lo ha afirmado este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tras confirmar que las titulares no han puesto «ninguna modificación» en su solicitud, lo que implica renunciar a la rebaja de impuestos por la que venían batallando para ampliar el calendario de cierre y que había condenado al fracaso cualquier intento de negociación entre el Gobierno y las empresas hasta ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  2. 2

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  3. 3 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  4. 4

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  5. 5 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  6. 6

    La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad
  7. 7

    Vecinos de San Felices piden que se desmantele la ruta mitológica del monte Tejas
  8. 8

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  9. 9

    Gema Igual rechaza que la Magdalena sea un Lugar de Memoria porque «divide a la sociedad»
  10. 10

    Gema Igual no entiende «las prisas» con la posible ampliación del estadio del Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno deja en manos de los técnicos la continuidad de Almaraz tras la renuncia fiscal de las propietarias

El Gobierno deja en manos de los técnicos la continuidad de Almaraz tras la renuncia fiscal de las propietarias