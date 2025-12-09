Las empresas españolas superan a la media europea en expectativas de negocio y tecnología, según el BEI

Las empresas españolas mantienen unas perspectivas de negocio sólidas y confían en seguir aumentando su capacidad inversora, según la nueva edición de la Encuesta sobre ... Inversión del Grupo Banco Europeo de Inversiones (EIBIS). El estudio revela que las compañías del país muestran un mayor optimismo que la media de la Unión Europea y se sitúan por delante en ámbitos como el uso de inteligencia artificial, la digitalización y la acción climática.

«Los resultados de la Encuesta sobre Inversión del Grupo BEI reflejan que las empresas españolas mantienen buenas perspectivas de negocio, en línea con el sólido crecimiento económico, y continúan reforzando su inversión en capacidad. Su apuesta continuada por la inversión verde y la adopción de tecnologías digitales son un gran activo para que la transición verde y digital sea un éxito europeo», ha señalado su presidenta, Nadia Calviño.

Según el informe, la proporción de compañías españolas que anticipan una mejora de las perspectivas de su sector supera en 23 puntos a la de quienes prevén un deterioro, mientras que en la media de la UE ambos grupos se equilibran. Además, perciben menos limitaciones para financiarse que sus homólogas europeas: solo un 2,9% declara sufrir restricciones, frente al 6,1% en el conjunto de la Unión.

Las empresas del país priorizan la inversión destinada a aumentar su capacidad productiva, a diferencia de la media europea, más centrada en la sustitución de equipos. Este impulso inversor se enmarca en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, pero en el que las compañías españolas continúan reforzando su competitividad y su posición en los mercados globales.

En materia climática, dos tercios de las encuestadas consideran que las regulaciones medioambientales no tendrán impacto negativo sobre su negocio o supondrán una oportunidad. Además, están más sensibilizadas ante los riesgos asociados al cambio climático: un 74% se declara preocupada por fenómenos extremos, seis puntos por encima del promedio europeo. También muestran niveles superiores de inversión en eficiencia energética y en seguros frente a riesgos climáticos.

La encuesta destaca igualmente el fuerte avance en digitalización. La mitad de las empresas españolas afirma utilizar de forma sistemática herramientas de inteligencia artificial generativa, muy por encima del 37% registrado en el conjunto de la UE. Asimismo, el 66% emplea múltiples tecnologías digitales, con especial incidencia en grandes compañías y en el sector manufacturero.

En el ámbito del comercio internacional, las empresas continúan diversificando proveedores para afrontar los riesgos geopolíticos: una cuarta parte aumentó o diversificó en 2024 los países desde los que importa, un comportamiento más extendido que en el resto de la Unión. Asimismo, la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad también supera ligeramente la media europea, con un 26% frente al 25%, y un 15% de empresas con mujeres propietarias, dos puntos por encima del dato de la UE.