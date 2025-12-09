El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La presidenta del BEI, Nadia Calviño EFE

Las empresas españolas superan a la media europea en expectativas de negocio y tecnología, según el BEI

Una encuesta realizada por la entidad señala que el 66% de las compañías españolas perciben menos limitaciones para financiarse que sus homólogas europeas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:20

Las empresas españolas mantienen unas perspectivas de negocio sólidas y confían en seguir aumentando su capacidad inversora, según la nueva edición de la Encuesta sobre ... Inversión del Grupo Banco Europeo de Inversiones (EIBIS). El estudio revela que las compañías del país muestran un mayor optimismo que la media de la Unión Europea y se sitúan por delante en ámbitos como el uso de inteligencia artificial, la digitalización y la acción climática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

