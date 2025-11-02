El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marc Murtra, presidente de Telefónica. Reuters

El análisis profundo bajo las alfombras de Telefónica toca su fin: Murtra presenta al mundo sus planes

Los expertos ven factible la compra de Vodafone para volver a ser los número uno, pero dudan de que esta operación se anuncie este martes

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Telefónica se viste de largo para presentar sus planes para los próximos años. El martes 4 de noviembre es la fecha marcada en rojo en ... el calendario no solo de los 100.000 empleados de la operadora en el mundo (25.000 en España), sino de sus mayores competidores, además de cientos de periodistas, analistas y del mercado en general. Marc Murtra, a escasos dos meses de cumplirse un año de su arrolladora llegada como presidente de la primera compañía de telecomunicaciones del país, en sustitución de José María Álvarez-Pallete, mostrará sus cartas tras haber llevado a cabo una «revisión profunda y estratégica» de todo el negocio durante estos meses.

