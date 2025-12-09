Bound4blue conquista al sector naval y cierra una ronda de financiación de 44 millones de dólares

La compañía cántabra Bound4blue, especializada en el diseño y fabricación de velas rígidas para el sector naval, ha cerrado una ronda de financiación de 44 ... millones de dólares respaldada por grandes corporaciones marítimas, familias armadoras, inversores de impacto y capital público.

La ronda ha sido liderada por Octave Capital, un vehículo de inversión vinculado al armador IMC; y por Katapult Ocean. Se incorporan nuevos inversores como Motion Ventures, el Family Office de Odfjell y ReOcean Fund (impulsado por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y Monaco Asset Management); junto a los ya presentes Shift4Good, GTT Strategic Ventures, CDTI (Innvierte SICC) y la cántabra Kai Capital, el vehículo inversor de Alfredo Pérez, que han reforzado su compromiso con la compañía.

«Esta ronda marca una nueva etapa para Bound4blue. Hasta ahora nos habíamos centrado en demostrar la tecnología y en validar su impacto. Con esta nueva inyección de capital se refuerza el apoyo a largo plazo de inversores que conocen bien el sector marítimo y que comparten nuestra visión industrial y el papel que esta tecnología tendrá en la flota mundial», señaló José Miguel Bermúdez, CEO y cofundador de la empresa. «La financiación nos permitirá aumentar capacidad, acelerar nuestra hoja de ruta de crecimiento y avanzar en nuevos desarrollos que elevarán la tecnología y nuestros servicios al siguiente nivel. Es una confirmación de que Bound4blue cuenta con bases sólidas y está preparada para un despliegue global sostenido», añadió.

Esta inversión refuerza un consenso cada vez más extendido en el sector: las velas de succión se están consolidando como la vía principal para lograr una descarbonización inmediata y escalable de la flota mundial, con beneficios económicos directos para los armadores.

«Bound4blue es un ejemplo de cómo la tecnología puede transformar un sector estratégico y hacerlo más sostenible», afirmó Alfredo Pérez, presidente ejecutivo de Kai Capital, tras hacerse pública la operación. «Nuestro fondo mantiene un compromiso firme con este proyecto y con su impacto ambiental positivo. Además, compartimos una identidad común ligada a Cantabria, región en la que ambas compañías tenemos nuestras sedes corporativas, y seguiremos invirtiendo en empresas tecnológicas que impulsen el talento y el crecimiento regional», agregó el empresario cántabro.

La nueva financiación permitirá a Bound4blue avanzar hacia la industrialización completa de sus velas de succión y reforzar sus actividades de I+D, a medida que la empresa amplía su oferta más allá de las soluciones comerciales actuales. La compañía también está respondiendo al creciente interés del mercado con la ampliación de su capacidad de fabricación, con el objetivo de entregar cientos de velas de succión cada año. Tal y como informó El Diario días atrás, la firma cántabra ha cerrado acuerdos para poder fabricar en China.

Los datos operativos siguen demostrando el impacto significativo que los sistemas de Bound4blue están teniendo en distintas flotas. La compañía ha instalado su tecnología en siete buques y tiene otros doce en cartera, lo que suma más de cincuenta velas en total. Estos proyectos incluyen a armadores de referencia como Maersk Tankers, Eastern Pacific Shipping, Odfjell, Klaveness Combination Carriers y BW Epic Kosan, afianzando a Bound4blue como socio preferente para los operadores más avanzados del sector.

Para 2027, la empresa prevé generar ahorros anuales superiores a 400.000 toneladas de CO₂, con más de 570.000 toneladas evitadas entre 2024 y 2027. Esto equivale a retirar de la circulación unos 87.000 turismos cada año, plantar más de 18 millones de árboles o evitar más de 250.000 vuelos transatlánticos. «Estos resultados serán posibles gracias a sus líneas de producción paralelas en España y China, que permitirán aumentar el ritmo de fabricación, reforzar la resiliencia de la cadena de suministro y acortar los plazos de entrega», explican desde Kai Capital.