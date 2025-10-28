El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Luis Ángel Agüeros, Pedro Casares, Eva Fernández Cobo, Gema Igual, Miguel Garrido y Begoña Gómez del Río, este martes en el restaurante Deluz, en Santander. DM

Más de cien personas acuden al desayuno con Miguel Garrido, presidente de los empresarios madrileños

El acto, organizado este martes por la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria, contó con una gran representación política, corporativa e institucional

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 13:40

Comenta

Más de cien personas, con una amplia representación política y corporativa, se dieron cita este miércoles en el restaurante Deluz, en Santander, para escuchar las ... reflexiones coyunturales de Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid) y vicepresidente primero de la CEOE nacional.

Te puede interesar

