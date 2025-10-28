Más de cien personas acuden al desayuno con Miguel Garrido, presidente de los empresarios madrileños

Más de cien personas, con una amplia representación política y corporativa, se dieron cita este miércoles en el restaurante Deluz, en Santander, para escuchar las ... reflexiones coyunturales de Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid) y vicepresidente primero de la CEOE nacional.

En un desayuno organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias (Admec), con su presidenta, Eva Fernández Cobo, como anfitriona del evento, Garrido dejó clara la necesidad de favorecer un adecuado contexto para que las compañías puedan llevar a cabo sus actividades, puesto que esto redundará en la sociedad. «Las empresas tienen que ganar dinero, hay que decirlo con orgullo, pues por encima de todo deben ser rentables», comenzó.

El encuentro suscitó una elevada expectación. Al mismo acudieron, entre otros, el delegado del Gobierno, Pedro Casares; la alcaldesa de Santander, Gema Igual: los consejeros de Economía e Inclusión Social, Luis Ángel Agüeros y Begoña Gómez del Río, respectivamente; el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde; el presidente de Coercán, Miguel Ángel Cuerno; así como numerosas personalidades políticas, civiles y empresariales.

Un amplio aforo para atender a la radiografía actual de Garrido. En su opinión, «hay que subir los salarios», aunque no por la vía del SMI. «El problema en España no es el salario mínimo, sino que el salario medio es muy bajo». Según su opinión, «el Gobierno tiene capacidad para dotar a las compañías de herramientas para subir los salarios», dijo en referencia a las elevadas cotizaciones sociales del país.

También se mostró muy crítico con cuestiones como los fijos-discontinuos o el absentismo laboral. «Tenemos un problema gravísimo con el absentismo y no está en la agenda política. No se hace nada para solucionarlo», dijo.

La propia alcaldesa de Santander, Gema Igual, defendió la necesidad de que la Administración ayude a la actividad empresarial y no ponga 'palos en la rueda' a la iniciativa privada, en un contexto en el que la simplificación administrativa también es otra de las grandes reivindicaciones de las compañías. Eva Fernández Cobo recordó el papel relevante de las mujeres empresarias en Cantabria; mientras que Begoña Gómez del Río subrayó que «el liderazgo de las mujeres no es una aspiración, sino una realidad sólida que transforma nuestras empresas, nuestras instituciones y nuestra sociedad».