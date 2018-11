«La creatividad es la fórmula para que el talento no se vaya de Cantabria» La consultora Uxue Ibarrola, ayer, en La Nave que Late. / Daniel Pedriza Uxue Ibarrola | Consultora La fundadora de Ágora Desarrollo para la transformación integral de empresas participó ayer en el foro Líderes Cantabria MARÍA DE LAS CUEVAS SANTANDER. Viernes, 16 noviembre 2018, 14:26

La palabra disfrutar se asocia pocas veces al trabajo y, sin embargo, «es una de las cosas más importantes» para que la empresa despunte, según destaca Uxue Ibarrola, consultora estratégica dedicada a detectar qué está frenando el crecimiento de un negocio, que en ocasiones acaba por convertirse en «empresa enferma». Ibarrola participó ayer en el programa 'Liderar en la Creatividad' organizado por la empresa Líderes Cantabria, que nace para que el talento que hay en la región no se vaya fuera.

-¿Cuáles son los principales problemas dentro de una empresa?

-Cuando trabajamos con una empresa para su transformación lo que más me suelo encontrar en el equipo directivo es miedo, lucha de egos, agresividad al hablar, problemas por orgullo y desmotivación en el ambiente. Esto no es un liderazgo sano y no es fuente de creatividad. Hay una estrecha relación entre un buen líder y su capacidad de creatividad.

-¿Cómo plantea esos defectos? No siempre se lo tomarán bien.

-Lo digo directamente y rescatando la parte positiva de la personalidad, que siempre existe. Es importante que tomen conciencia, ya que los jefes de equipo y líderes de las empresas son palancas de cambio. De ellos depende el ambiente de trabajo, tanto si es bueno como si es malo. Trabajamos en espacios de confianza y de respeto, con el objetivo de transformar a mejor el sistema de trabajo de una empresa.

-¿Qué debe tener un buen líder?

-Lo primero es ser un visionario, tener clara una estrategia de futuro. Después, tener a gente por debajo preparada, que no tienen que ser los mejores técnicos sino capaces de dinamizar y crear un ambiente motivador y facilitador para los trabajadores. Los buenos líderes son personas colaborativas, es decir, que pasen del yo al nosotros y trasladen valores en la empresa de unidad, transparencia e integridad, y un sistema de trabajo basado en las personas, sin perderlas de vista, pero haciéndolas partícipes. Disfrutar del trabajo es clave para que la empresa crezca. La creencia de 'yo lo hago todo mejor' no deja espacio para que el equipo esté cómodo.

-Habla usted de empresas enfermas, ¿cuáles son los síntomas?

-Existen empresas enfermas que son aquellas con tal nivel de sufrimiento que si siguen así podrían desaparecer. Sus empleados tienen un alto grado de insatisfacción. Dentro del equipo hay diferentes maneras de pensar y no salen del victimismo. Para que estos negocios salgan adelante, sus líderes tendrán que crear su nuevo futuro juntos, cohesionando a la empresa.

-¿Cómo podría Cantabria retener el talento que se va fuera?

-Con creatividad e ideas disruptivas. La creatividad es la fórmula para que retener el talento. Los lugares grandes tiene partes buenas y otras malas, como los pequeños. Para que permanezca este talento en esta región, hay que reinventarse. Poner el foco dentro y no fuera. La cuestión no es mirar que se van, sino mirar qué cambiar dentro para que se queden. Es necesario fijar un nuevo escenario que ponga en valor lo pequeño, que también tiene su valor. Hay que dejar de ser víctimistas, ya que el cambio implicará pensar que todos somos protagonistas de la transformación que pueda vivir Cantabria.