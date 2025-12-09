El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EP

El empresario Manuel Lao sale de Sacyr con la venta de su 5,12%, valorado en 161 millones

El fundador de Cirsa era el cuarto mayor accionista de la compañía, solo por detrás de José Carceller, José Manuel Loureda y Tomás Fuertes

C. A.

Martes, 9 de diciembre 2025, 19:25

Comenta

El empresario Manuel Lao, fundador de Cirsa, sale del capital de Sacyr. Y lo hace con una colocación acelerada del 5,12% del capital de ... la compañía que controlaba a través de su sociedad Nerifan. Un porcentaje valorado en algo más de 161 millones de euros a precio de cierre de mercado de este martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La saga Enríquez celebra los 60 años del famoso puesto de aceitunas de Santander
  2. 2

    La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud en Cantabria
  3. 3

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  4. 4

    La dulce recuperación del histórico Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo
  5. 5

    El último vistazo a la palmera de Porrúa
  6. 6

    «Cantabria es una de las comunidades que está consiguiendo frenar la sangría de autónomos»
  7. 7

    «Tengo dos amores: mi marido y Valdecilla»
  8. 8

    Prenden fuego al belén y el humilladero de Oreña
  9. 9

    El viento sur desvía seis vuelos en el Seve y deja rachas de más de 137 km/h
  10. 10 El Racing recibirá al Villarreal en Copa el miércoles 17 a las 19.00 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El empresario Manuel Lao sale de Sacyr con la venta de su 5,12%, valorado en 161 millones

El empresario Manuel Lao sale de Sacyr con la venta de su 5,12%, valorado en 161 millones