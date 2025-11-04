Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción

Froxá quiere dar un salto exponencial de cara al futuro. Para ello, la compañía especializada en producto congelado, con sede en Santiago de Cartes, tiene ... entre manos un ambicioso proyecto de modernización que incluye una nueva planta en la localidad de Vargas, lo que conllevará una inversión de 32 millones y la capacidad de duplicar su producción.

Tal es la envergadura de la iniciativa que el propio CEO de la organización, José Javier Fernández, acudió este martes a la sede gubernamental de Peña Herbosa para detallar los pormenores a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. En el encuentro también estuvieron presentes los consejeros de Industria y Desarrollo Rural, Eduardo Arasti y María Jesús Susinos, respectivamente; y el director de la empresa, Denis Vilcoq.

120 personas conforman la actual plantilla de Froxá.

Bajo la premisa de un Plan de Desarrollo Sostenible, Froxá pretende acometer esta nueva etapa en una estrategia de tres frases, con la vista puesta en que toda la actuación esté consolidada en 2030. De hecho, anunciaron su intención igualmente de concurrir a las ayudas de Pesca y Acuicultura. El Ejecutivo regional ya ha brindado su apoyo a otro proyectos de ampliación en el sector agroalimentario local, como los de Quesería Lafuente o Agua de Solares.

La compañía ya está comprando maquinaria para mejorar sus prestaciones, un 30% de mayor capacidad en su fábrica actual, para lo que ha invertido seis millones. El objetivo es que la futura planta pueda empezar a funcionar en 2028 en sus estadios iniciales, con un claro enfoque hacia la mejora de la producción y una inversión de 26 millones para abrir nuevas líneas.

Necesidad La empresa está "topada" en su actual centro de Cartes y debe invertir para crecer

El Gobierno regional, según explicó en rueda de prensa posterior Buruaga, pretende respaldar la iniciativa con ayudas cercanas a los cuatro millones. "Quiero agradecer a la empresa su compromiso por Cantabria y creer en la región. Froxá es un ejemplo y lo quiere seguir siendo", dijo.

Lo que empezó con una pequeña comercializadora hace más de medio siglo y luego una modesta firma de transformación de pescado, ahora en manos de la tercera generación apuesta fuertemente por la sostenibilidad y la automatización para mejorar sus procesos productivos. "Nuestro respaldo es claro y firme para la Froxá del futuro", abundó Buruaga, que avanzó toda la facilidad posible a la hora de tramitar la nueva factoría en Vargas.

Agradecimiento al trabajo previo

El CEO de la compañía reiteró que "para nosotros el proyecto es una apuesta por Cantabria. Generación tras generación hemos sabido crecer y modernizarnos sin perder nuestra esencia". Javier Fernández, de hecho, agradeció a sus familiares el trabajo realizado en los lustros anteriores. "Buscamos seguir creando empleo de calidad, apostar por la sostenibilidad y cuidar del entorno, además de fortalecer el tejido industrial cántabro colaborando con proveedores locales".

El empresario dijo que "en las instalaciones actuales estamos topados, al 98% de capacidad, por lo que este nuevo proyecto es necesario para crecer". Froxá produce actualmente 8.000 toneladas al año, con el siguiente objetivo en las 12.000. El complejo de Vargas abrirá la puerta a volúmenes entre 20.000 y 30.000 toneladas por ejercicio, informó Fernández.

De llegar a esos parámetros "Froxá se situaría en el top diez de las industrias de nuestro sector", explicó. El objetivo de facturación llega a los 73 millones de euros. Actualmente cuenta con una plantilla de 120 personas y un mercado exportador al alza tanto en Europa como el Latinoamérica.