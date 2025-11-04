El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Instalaciones actuales de Froxá en Santiago de Cartes. Luis Palomeque

Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción

La compañía acude a la sede del Gobierno de Cantabria para detallar el proyecto a la presidenta Buruaga, que prevé estar operativo en 2028

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:12

Comenta

Froxá quiere dar un salto exponencial de cara al futuro. Para ello, la compañía especializada en producto congelado, con sede en Santiago de Cartes, tiene ... entre manos un ambicioso proyecto de modernización que incluye una nueva planta en la localidad de Vargas, lo que conllevará una inversión de 32 millones y la capacidad de duplicar su producción.

