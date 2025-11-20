Gobierno cántabro y Mutua ultiman un convenio para aliviar el absentismo

Mutua Montañesa ha exprimido este 2025 para conmemorar como se merece su 120 aniversario, una efeméride que ha celebrado con numerosos actos por diversos puntos ... de Cantabria. El cierre oficial –aún quedarán algunos reconocimientos a empresas– tuvo lugar este jueves en el Hospital que la organización tiene en la avenida del Faro, en Santander, en un multitudinario evento que contó con una amplia asistencia política, empresarial, institucional y de la sociedad civil para arropar a la organización en esta fecha tan señalada.

A la cabeza, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que avanzó que el Ejecutivo y la Mutua están a las puertas de firmar un nuevo convenio que ampliará su colaboración. En concreto, la cooperación en asistencia sanitaria entre el Servicio Cántabro de Salud y la Mutua, que comenzó hace quince años sumando a lo público las prestaciones de su «excelente hospital» y su «potente liderazgo» en salud laboral, subirá un escalafón con una alianza que va a permitir integrar la derivación de procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas para reducir las listas de espera en traumatología y cirugía ortopédica.

Además, dicha colaboración, que la presidenta espera formalizar antes de que acabe el año, añadirá la prestación recíproca de asistencia especializada para procesos complejos a pacientes de la Mutua y contemplará un espacio formal para colaborar en la formación de profesionales, la investigación aplicada y las actividades de salud pública. «Lo que queremos es una alianza estratégica y estructurada que refuerce nuestro sistema sanitario público y garantice un modelo de atención del siglo XXI, orientado a la continuidad asistencial y a evitar esa burocracia que frena y obstaculiza también la atención. Un modelo que beneficia a todos y con el que ganamos todos», explicó.

La presidenta regional puso el colofón al acto, que arrancó con las palabras del presidente de Mutua Montañesa, Luis Miguel García. «Pensamos que estos 120 años son como estar al comienzo. Es una ocasión de demostrar que se tiene algo valioso que ofrecer y afrontar todo aquello que nos venga».

La entidad fue constituida el 26 de octubre de 1905 en Santander, en el despacho del notario Higinio Camino de la Rosa, bajo el nombre de Sociedad de Seguros Mutuos de Santander sobre Accidentes de Trabajo. Con un total de 22 socios iniciales, tras la Guerra Civil pasó a su denominación actual.

Como testigo en primera fila de la transformación regional, García repasó esa evolución hasta el momento actual, cuando admitió que el incremento del absentismo por incapacidad temporal –contingencia común o accidente de trabajo– «lo vemos ya como un estrés estructural, no como algo coyuntural».

El modelo asistencial, a debate

Durante el acto igualmente se produjo un debate entre el exsecretario de Estado de Pensiones y Seguridad Social Octavio Granado y el consultor Jaime del Barrio. El primero vinculó directamente el absentismo a otras cuestiones como el malestar laboral, para lo que defendió que hay que «trabajar en la recolocación» así como «conseguir que la gente vea valorado su trabajo y la mejor forma para ello es pagarlo». Por su parte, el segundo opinó que España «no tiene problemas de salud» en referencia a la calidad de vida, pero sí «problemas de gestión».

El subdirector general de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social, dependiente del Ministerio, Diego Rodríguez Tornos, destacó «el camino lleno de esfuerzo que ha evolucionado a lo largo de los años» por el que ha transitado la compañía.

El director gerente de Mutua, Alberto Martínez Lebeña, dejó claro que «120 años demuestran que el tiempo premia a los útiles y que aportan valor cada día. Celebramos la vigencia de un propósito, el de personas que cuidan de personas en un momento delicado de sus vidas».

En opinión de Gema Igual, alcaldesa de Santander, «para llegar a 120 años hay que tener una hoja de ruta bien marcada y saber adaptarse».

A la celebración acudieron además, entre otros, los consejeros de Salud, César Pascual; de Empleo, Eduardo Arasti; y de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la rectora de la UC, Conchi López; el presidente del Puerto de Santander, César Díaz; y el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde.

Asimismo asistieron numerosos empresarios y usuarios de los servicios de Mutua Montañesa para acompañar a los responsables de la organización en esta celebración.