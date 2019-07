Iberia asegura «normalidad» en las primeras horas de huelga en el Aeropuerto de Barcelona El paro ha provocado la cancelación este sábado de 62 vuelos en un fin de semana de alta intensidad de operaciones EFE Sábado, 27 julio 2019, 12:30

Los servicios mínimos decretados con motivo de la huelga de este fin de semana del personal de tierra de Iberia en el aeropuerto de Barcelona se están cumpliendo con normalidad durante las primeras horas de la jornada de protesta de hoy.

Iberia ha informado en un comunicado de que hasta las 09.00 horas de este sábado, transcurridas las primeras nueve horas de huelga, se han operado con normalidad 102 vuelos, 55 de ellos de salida y 47 de llegada, mientras que un portavoz de AENA ha explicado que el paro ha obligado a cancelar 62 vuelos que debían llegar o despegar hoy de El Prat.

Los trabajadores exigen estabilizar el empleo, transformando la totalidad de los empleados fijos a tiempo parcial en fijos a tiempo completo, y pasar a fijos a 400 trabajadores eventuales, de una plantilla de más de 1.000 personas.

Los representantes de los trabajadores creen que eso solucionaría la mayoría de problemas que sufre actualmente la plantilla, como el «abuso de horas extraordinarias obligatorias» o la reorganización de turnos y horarios que permitirían a la plantilla de Iberia Barcelona trabajar en «condiciones dignas».

Desde primeras horas de la mañana, la afluencia de pasajeros en el aeropuerto es la normal en un fin de semana de julio y no se están produciendo aglomeraciones de viajeros, ya que, tras decretarse los servicios mínimos el pasado jueves, las compañías aéreas afectadas por la huelga desviaron al pasaje afectado por la huelga a otros vuelos e informaron a aquellos que no podían ser recolocados para que ya no acudieran a El Prat.

Los paneles informativos del aeropuerto explican asimismo a los pasajeros sobre el conflicto laboral.

Ayer por la tarde, los representantes del comité y de la empresa mantuvieron una reunión en el departamento de Trabajo de la Generalitat para intentar desbloquear la situación, pero acabó sin acuerdo bien entrada la noche.

Sindicatos y empresa no lograron ponerse de acuerdo tras más de seis horas y media de negociaciones: los primeros aseguraron que Iberia había sido «intransigente» y no había hecho ninguna oferta, mientras que la dirección se escudó en que las reivindicaciones de los trabajadores están fuera del ámbito de las competencias del comité de empresa en el aeropuerto barcelonés.

La convocatoria de huelga ha obligado a cancelar decenas de vuelos en El Prat durante todo el fin de semana, ya que el personal de tierra de Iberia presta servicio a 27 aerolíneas, entre ellas Vueling, British Airways, Air Lingus o Level.

Vueling, la aerolínea que más vuelos opera en El Prat, es la compañía más afectada, con la cancelación de 112 vuelos, lo que afectará al 7 % de los viajeros, el 95 % de los cuales serán reubicados en otros aviones el mismo día o el siguiente.

El Ministerio de Fomento decretó el pasado jueves servicios mínimos del 100 % de los vuelos domésticos con territorios no peninsulares, el 54 % de los internacionales y el 32 % de los peninsulares cuya alternativa de transporte sea inferior a cinco horas.