Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex

principios de 2023, Merkamueble regresó a Cantabria con la apertura de una tienda en Santander. Lo hizo después de unos meses en los que la ... cadena había dejado de tener presencia en la región tras 25 años y cambiar el cartel de la nave que ocupaba en Bezana por el de Mimoondo. Un vaivén de letreros que ha vuelto a suceder, porque las instalaciones que ocupaba junto a la rotonda de La Marga ya se anuncian desde hace unas semanas como Mueblex, en lugar de Merkamueble, que con este cambio ha vuelto a desaparecer de la región después de menos de tres años de su reapertura.

Antes del verano Merkamueble anunció en la fachada de su establecimiento en Santander descuentos vinculados a un «cambio de marca». No hubo más explicaciones al respecto y recientemente comenzaron con la modificación de los letreros y rotulaciones. Una transformación que ya ha finalizado y con la que el amarillo, verde y blanco vinculados a la conocida firma de mobiliario ha dado paso a los tonos azules y blancos.

Desde la empresa no se ha entrado a dar detalles de esta decisión, tampoco el vínculo que mantienen ambas marcas. No obstante, Santander no es la única de las tiendas que se ha visto afectada por esta operación, también las dos que el grupo tenía en Ávila, las existentes en Cáceres y Salamanca están integradas en esta mudanza que ha dado origen a una nueva firma.

«Tras más de dos décadas dedicados al universo del mobiliario, Laura y Javier decidieron empezar de nuevo. Cerraron una etapa en la empresa familiar y han emprendido el proyecto que realmente soñaban», es la única referencia que se ha dado sobre este cambio en la página web de Mueblex, que también incluirá una nueva tienda en Vigo. Esta última, a diferencia de las otras, no era anteriormente tienda de Merkamueble, que por su parte mantendrá 17 puntos de venta repartidos por la geografía española.