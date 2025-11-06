El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La nave que ocupaba Merkamueble en Santander tras su reconversión en Mueblex. Daniel Pedriza

Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex

Además de la tienda de Cantabria otras cuatro de Ávila, Cáceres y Salamanca han cambiado sus carteles los últimos meses con esta operación

Héctor Ruiz

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:23

principios de 2023, Merkamueble regresó a Cantabria con la apertura de una tienda en Santander. Lo hizo después de unos meses en los que la ... cadena había dejado de tener presencia en la región tras 25 años y cambiar el cartel de la nave que ocupaba en Bezana por el de Mimoondo. Un vaivén de letreros que ha vuelto a suceder, porque las instalaciones que ocupaba junto a la rotonda de La Marga ya se anuncian desde hace unas semanas como Mueblex, en lugar de Merkamueble, que con este cambio ha vuelto a desaparecer de la región después de menos de tres años de su reapertura.

