Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander

Midea ya ha asumido el control total de la gestión de la fábrica de Teka en Santander. Después de varios meses de auditorías, controles ... y visitas continuas a las instalaciones cántabras, la nueva propietaria ha tomado las riendas este mes del rumbo de la planta, en un momento de producción baja y que ha llevado a ajustes laborales entre la plantilla.

En concreto, el impulso a la actividad es uno de los primeros deberes de Midea para Teka, toda vez que el ritmo de fabricación se encuentra a día de hoy en niveles bajos. Como referencia, en la factoría santanderina se están produciendo unos 20.000 fregaderos al mes desde el verano, cuando una frontera media se suele calcular en el listón de los 50.000.

De hecho, se confía en que Midea pueda dar un empujón a dicha coyuntura, aunque por el momento la fábrica debe ralentizar sus revoluciones. Como ejemplo, desde septiembre ha empezado a aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para todo su personal, con un periodo de vigencia hasta finales de junio de 2026. La afectación máxima prevista en dicho expediente es de 30 jornadas completas por empleado, que se aplicarían entre el lunes y el viernes.

Para amoldarse a esta coyuntura, la empresa ha reducido igualmente el tiempo de trabajo, de manera que la actividad se limita al horario matutino, entre las 6 y las 14 horas.

En paralelo, la empresa está llamando a personal de entre 60 y 61 años para intentar llegar a acuerdos en forma de jubilaciones anticipadas. Aún está por concretar el número exacto de trabajadores que podrían salir de Teka por esta vía, aunque las estimaciones actuales giran en torno a los 20 empleados. La plantilla supera las 200 personas.

Nuevo rumbo

La Comisión Europea informó en marzo de su visto bueno a la compra de la firma española de electrodomésticos Teka por la multinacional china Midea, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo ni en una parte sustancial del mismo. Tras su examen, Bruselas concluía que la fusión no planteaba problemas de competencia dado su impacto «limitado» en el solapamiento de los mercados de ambas partes.

La operación, que trascendió en junio de 2024, venía a disipar la nube de incertidumbre que llevaba tiempo rodeando al Grupo Teka, que ha estado los últimos años en manos de la multinacional Heritage B y cuya fábrica de Santander es la sede del grupo industrial en España. Desde la planta cántabra celebraban entonces el acuerdo porque sostenían que la factoría pasaba a manos de un grupo más potente y con ello no sólo se aseguraba su continuidad, sino que «se protege a los trabajadores». De hecho, Midea es todo un gigante de los electrodomésticos y otro tipo de productos electrónicos y de automatización.

En los primeros momentos no trascendió el montante de la operación, aunque ya explicaron fuentes del mercado que no superaría en exceso el coste de la deuda de la fábrica cántabra, que se estimaba en torno a los 100 millones de euros. Con ello, eso sí, «se evitará el concurso de acreedores», trasladó el consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti, en base a conversaciones con los responsables de la planta de la región.