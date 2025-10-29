El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Reuters

Nvidia, primera compañía en superar los cinco billones de dólares de valoración en Bolsa

La fiebre por la IA eleva el valor del gigante tecnológico a cifras nunca antes vistas en la historia

José A. González

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:34

Primero fueron los cuatro billones de dólares (trillions en inglés) y ahora ha cruzado la barrera de los cinco. Nvidia no tiene techo ni ... señales de desgaste. La euforia en torno a la compañía estadounidense y su capacidad para situarse en el centro de la revolución de la inteligencia artificial la han convertido en la primera firma del mundo en superar los cinco billones de dólares de capitalización bursátil.

