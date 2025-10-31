Orange cierra la compra del 50% de Masorange por 4.300 millones

Era un rumor que llevaba semanas rondando el sector de las telecomunicaciones y, finalmente, se ha convertido en realidad. En una operación relámpago, el gigante ... francés Orange compra el 50% que no controla de la firma Masorange y que hasta ahora estaba en manos del holding Lorca, en el que están presentes accionistas españoles, KKR, Providence y Cinven. Se trata de un acuerdo no vinculante con Lorca que confían en que se materialice con la firma de un acuerdo vinculante a finales de este año.

Con esta transacción que alcanza los 4.300 millones de euros, la firma gala pasa a gestionar el 100% del capital del segundo operador español de telecos por ingresos y el primero por base de clientes. «Esta operación acelerará el plan estratégico de Orange y reforzará aún más la posición de Orange en España, el segundo mercado del grupo en Europa», resaltó la empresa francesa en el comunicado emitido para anunciar un acuerdo no vinculante con Lorca para su adquisición.

«Con la plena propiedad (de MasOrange), Orange confirma su compromiso industrial a largo plazo en España y su confianza en MasOrange y su gestión para crear valor para todas las partes interesadas», señaló la empresa.

La operación convierte a España en el segundo mercado más importante para Orange, muy por encima del resto de países europeos y solo por detrás de Francia, cuya filial genera cerca de 20.000 millones de euros. La división española, por su parte, se encamina a alcanzar los 8.000 millones de ingresos.

Cuentas sólidas

La situación financiera de MasOrange es sólida. La primera 'teleco' de España por número de clientes facturó 5.664 millones de euros de enero a septiembre, un 3,7% más que el año pasado, y mejoró un 8% su Ebitda (resultado bruto de explotación) hasta los 2.195 millones. Sin embargo, la facturación del grupo Orange hasta septiembre se estancó en 29.846 millones, apenas un 0,04% más que el año pasado.

Esta operación, además, no afectará a la rentabilidad de los accionistas. así lo avanzó hace poco más de una semana el director financiero del grupo Orange, Laurent Martínez. En una conferencia con analistas, Martínez aseguró que la compañía puede asumir la compra del 50% que no posee de MasOrange -además de mencionar también la adquisición de Altice, matriz de SFR, el segundo operador francés- sin tocar el dividendo. De hecho, en la conferencia posterior el directivo anunció que el próximo 4 de diciembre la compañía gala repartirá un dividendo de 0,3 euros por acción y que en la próxima junta se propondrá una retribución mínima de 0,75 euros por título con cargo a los resultados del este ejercicio.