El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, EFE

Repsol remonta tras el apagón pero gana un 34% menos hasta septiembre

Duplica su beneficio en el tercer trimestre el el que gana casi tanto como en los seis meses anteriores

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:39

Comenta

Las cuentas de Repsol remontan en el tercer trimestre tras el impacto del apagón. Solo entre los meses de julio y septiembre, la energética duplicó ... sus beneficios hasta 574 millones, casi tanto como en el primer semestre gracias a la «normalización» de la actividad de sus refinerías en España y Portugal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  2. 2

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  3. 3

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  4. 4

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  5. 5

    Una contrata de Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    Una jueza investiga a Susinos y Serdio por las extracciones para el control del lobo en Cantabria
  8. 8

    La familia del cántabro ingresado en Vietnam encuentra un avión medicalizado por 350.000 euros
  9. 9

    «La ayuda recibida de desconocidos nos hace recuperar la fe en la sociedad»
  10. 10 José Antonio Cortés Fernández recibe el Premio Fisioterapeuta de Cantabria 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Repsol remonta tras el apagón pero gana un 34% menos hasta septiembre

Repsol remonta tras el apagón pero gana un 34% menos hasta septiembre