Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefonica. I. Pérez

Telefónica reduce el ERE un 10% y dará primas de hasta 9.000 euros a las bajas voluntarias

La empresa permitirá la adhesión de personal en áreas críticas pero solo con prejubilaciones y los sindicatos insisten en que las propuestas siguen siendo «insuficientes»

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 18:03

Comenta

Telefónica mejora la oferta. La operadora llegó a la quinta reunión de la Comisión Negociadora del despido colectivo este martes con una propuesta que avanza ... en línea con las peticiones de los sindicatos: menos afectados y mejores indemnizaciones. La compañía liderada por Marc Murtra pisa el acelerador y plantea ahora una disminución adicional de otro 5% que se suma al que propuso a finales de la semana pasada. En total, Telefónica ve viable reducir un 10% las salidas en tres de las siete sociedades afectadas por el ERE, lo que supondría la salida de unas 5.400 personas en lugar de las 6.100 que había pedido al inicio de las negociaciones.

