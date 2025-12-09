Telefónica reduce el ERE un 10% y dará primas de hasta 9.000 euros a las bajas voluntarias

Telefónica mejora la oferta. La operadora llegó a la quinta reunión de la Comisión Negociadora del despido colectivo este martes con una propuesta que avanza ... en línea con las peticiones de los sindicatos: menos afectados y mejores indemnizaciones. La compañía liderada por Marc Murtra pisa el acelerador y plantea ahora una disminución adicional de otro 5% que se suma al que propuso a finales de la semana pasada. En total, Telefónica ve viable reducir un 10% las salidas en tres de las siete sociedades afectadas por el ERE, lo que supondría la salida de unas 5.400 personas en lugar de las 6.100 que había pedido al inicio de las negociaciones.

Telefónica no tiene tiempo que perder si quiere cerrar el ERE antes de que termine el año para poder computarlo en las cuentas de 2025. Pero los sindicatos siguen sin doblegarse. En un comunicado, UGT insiste en que las propuestas «siguen siendo insuficientes» y exige a la empresa «un esfuerzo adicional» que permita un «acuerdo justo basado en la voluntariedad y la protección del empleo». En detalle, Telefónica ha planteado una reducción de 676 personas afectadas por el ERE en las tres sociedades que no están dentro del convenio general: la matriz Telefónica SA, Telefónica Innovación Digital y Telefónica Global Solutions.

En cifras 47 días por año trabajado, con un máximo de 36 mensualidades, será la indemnización de los despedidos en tres de las siete filiales afectadas.

Aunque consideran «positivo» el avance, UGT insiste en que la reducción debe ser «mucho mayor» porque un ERE sobre 5.400 personas «sigue siendo incompatible con la carga de trabajo real y pone en riesgo la salud laboral de las plantillas».

Una de las novedades más destacadas es que Telefónica incorpora ya las primas de voluntariedad por antigüedad que incluyó en el ERE firmado en 2024 y que era una de las demandas de los trabajadores. Dependerán del tiempo que se lleve en la empresa, desde los 2.500 euros para las salidas con menos de 8 años de antigüedad, hasta los 9.000 euros para aquellos que lleven más de 24 años en la compañía.

Además, la compañía ha presentado a los sindicatos una nueva tabla de rentas. Para los nacidos entre 1969 y 1971 pagará el 68% de su salario hasta los 63 años y 38% hasta los 65. Para los nacidos entre 1965 y 1968 la relación será del 62% y el 34%. Y para los nacidos hasta 1964 que quieran acogerse al ERE recibirán el 52% del sueldo hasta los 63 años y el 34% después. Asimismo, la compañía ha subido las indemnizaciones hasta 47 días por año trabajado, con un máximo de 36 mensualidades para las salidas que no puedan acogerse a la prejubilación. Y Telefónica abre la posibilidad de adhesión de personal en áreas críticas, aunque por el momento restringida a prejubilaciones.