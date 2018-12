Los trabajadores de Sniace se plantean retomar las movilizaciones

Nóminas al juzgado

En paralelo, durante el mes de agosto se abrió otro conflicto derivado del cambio en el sistema de nóminas.

Pasar del papel al correo electrónico generó un desacuerdo entre empresa y comité que acabó con una denuncia presentada por el sindicato UGT ante la Inspección de Trabajo de Cantabria.

El problema residía en que buena parte de la plantilla que no disponía de un buzón en Internet, por lo que el comité solicitó a Sniace que se habilitasen unos terminales de ordenador con una impresora, para que todo trabajador el que no tuviese Internet o deseara imprimir su nómina en papel lo pudiera hacer mediante una que facilitara la empresa, algo que la dirección no atendió en su momento.

Tras seis meses, la Inspección de Trabajo emitió una resolución en la que rechazaba las pretensiones del comité, en base a que el Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a entregar a sus empleados el recibo de salarios, según modelo oficial, pero no exige forma o medio alguno de entrega.

El comité ha mostrado su rechazo a los argumentos esgrimidos por la empresa ante la Inspección de Trabajo, en especial el carácter voluntario de la entrega del correo electrónico y la afirmación de que la nómina se facilitaba en papel a quien lo solicitaba.