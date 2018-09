«El error habitual es seguir al vecino que dice que está ganando una pasta en bolsa» Francisca Serrano, ayer en Santander. / María Gil Lastra Francisca Serrano, experta en inversión y valores, presentó ayer en Santander un nuevo libro de iniciación al mundo financiero y al negocio bursátil Francisca Serrano Trader JESÚS LASTRA Santander Sábado, 15 septiembre 2018, 12:36

«Siempre digo que mi hijo estudiará lo que él quiera, que a ganar dinero ya le enseñaré yo». La declaración la firma Francisca Serrano y deja bien a las claras su defensa del discurso de que «cualquiera puede convertirse en un jornalero de la bolsa y sacar 50 o 100 euros al día». La experta presentó ayer en la librería Estudio su nuevo trabajo, 'Escuela de Trading', cuya recaudación se destinará a la Fundación Agua y Cáncer.

–¿Falta cultura financiera en España?

–Falta muchísima porque la forma de estudio que tenemos en nuestro país pertenece a la época industrial. Personas que vendían su tiempo por un trabajo o salario. Ahora estamos en la era digital, se buscan líderes y comunicadores, que deben ser felices. Trabajar 14 horas al día por un sueldo bajo no es lo ideal. Por educación financiera entiendo que es aprender a mover tu dinero para que dediques el tiempo a lo que amas.

–¿Vamos rumbo a una nueva crisis económica?

–Si por crisis se entiende que los mercados van a bajar, todos los analistas técnicos apuntan que estamos tocando techo. Es previsible que los grandes mercados experimenten un retroceso. Es algo que llevamos esperando ya algún tiempo.

–¿Cuáles son las claves para saber invertir?

–Lo primero, empezar con un poco de conocimiento. Un libro, por un módico precio, supone una inmersión en un mundo que a lo mejor nos es desconocido. A partir de ahí, llega el segundo paso: trading como plan B, jornaleros bursátiles. Hay que aprender un método, a leer e interpretar gráficos, cuándo entrar en alguna inversión... Si no hay conocimiento sí se puede perder dinero. Con formación, la gente empieza a ver cómo su cuenta de ingresos va subiendo paulatinamente. A partir de 5.000 euros se puede invertir y hacer crecer esa suma. Eso sí, no vamos directamente al mercado, antes practicamos con simuladores para adquirir experiencia y aprender trucos. Con esa práctica uno ya ve si se le da bien o se le sale el corazón del pecho por perder 25 euros ficticios. En ese caso uno no sirve para hacer bolsa.

–¿Tiene valores recomendables actualmente en el IBEX?

–No todas las acciones del IBEX están en el mismo punto, más teniendo en cuenta el mencionado retroceso que llegará de mercados como Wall Street. Hay que tener cuidado con los valores que se eligen. Creo que el estancamiento actual del IBEX-35 no ha hecho sino empezar. Tendría cuidado con estos valores. También hay que dejar claro que se puede ganar dinero en la bolsa no sólo cuando sube, sino también cuando baja. Sólo hay que tener conocimiento.

–¿Cómo ve el sector inmobiliario en España?

–Si ahora compras en el centro de las grandes ciudades aún quedan opciones de importante revalorización, aunque sí es cierto que hemos recuperado buena parte del terreno perdido durante la crisis. Opino que la mejor forma es abordar operaciones de forma colectiva, esto es, compras conjuntas con otras personas.

–¿Se van a consolidar las criptomonedas?

–Han llegado para quedarse, pese a quien pese. No están pasando su mejor momento, pero los bancos ya se están acercando a ellas. Más que las divisas digitales en sí, lo importante es la tecnología blockchain.

–¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de invertir?

–El error más habitual es el caso típico de escuchar al vecino del quinto que está ganando una pasta con Telefónica y comprar tú también sin saber si el precio es el adecuado. Hay que distinguir cuándo son los momentos más convenientes. Es lo que comentaba al principio de la entrevista, falta educación financiera.