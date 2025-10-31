El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bloque de viviendas en construcción. Avelino Gómez

El euríbor no da tregua y encarece por primera vez en dos años las hipotecas con revisión semestral

Encadena su tercera subida consecutiva y cierra octubre en el 2,18%, por encima ya de la tasa de abril

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:40

Comenta

El euríbor sigue subiendo por tercer mes consecutivo y, esta vez sí, encarecerá, aunque de forma leve, las hipotecas de aquellas personas a las que ... les toque la revisión semestral de su cuota y las hayan firmado a tipo variable. Se trata de un cambio de ciclo, pues es la primera vez en prácticamente dos años que se produce un encarecimiento del producto después de las bajadas que se han venido registrando a consecuencia del recorte de tipos del Banco Central Europeo (BCE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega pierde a Conchita Mallavia, uno de sus referentes sociales y culturales
  2. 2

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander
  3. 3

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  4. 4 Herido con quemaduras severas un marinero jubilado de Santoña al incendiarse su embarcación de recreo
  5. 5

    Vecinos de San Felices piden que se desmantele la ruta mitológica del monte Tejas
  6. 6 La diseñadora Beda Herrezuelo: «Fue muy doloroso pasar por delante de mi tienda y verla cerrada»
  7. 7

    La batalla judicial entre la directiva de la Gimnástica y el expresidente del club sacude a la entidad
  8. 8

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  9. 9

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  10. 10 El Tribunal Superior reconoce la incapacidad absoluta a una mujer de Cantabria con síndrome poscovid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El euríbor no da tregua y encarece por primera vez en dos años las hipotecas con revisión semestral

El euríbor no da tregua y encarece por primera vez en dos años las hipotecas con revisión semestral