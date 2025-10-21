El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de las instalaciones de la central nuclear de Almaraz. Efe

La falta de acuerdo entre las eléctricas retrasa la petición de alargar la vida de Almaraz

Ibedrola, Endesa y Naturgy se dan hasta final de mes para llegar a un pacto sobre el futuro de la central nuclear

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 21 de octubre 2025, 12:39

Comenta

Fumata negra en Almaraz. La Junta de Administradores de Almaraz-Trillo (CNAT) concluyó con la voluntad de las propietarias de pedir la solicitud de prórroga ... de la Central Nuclear de Almaraz pero sin un pacto cerrado. Al no existir consenso entre Iberdrola Generación Nuclear (52,6%), Endesa Generación (36%) y Naturgy (11,2%), no se podrá presentar una petición conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica, requisito imprescindible para tramitar la extensión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adif aprueba el proyecto del soterramiento y licitará las obras entre «finales de año y principios de 2026»
  2. 2

    Ganadería «blinda» Cantabria y suspende todas las ferias ante la nueva enfermedad de las vacas
  3. 3 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales
  4. 4

    Correos ya no entrega cartas a los vecinos de Santander que no han actualizado el nombre de su calle
  5. 5

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  6. 6

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  7. 7

    Una llamada de auxilio desde Vietnam
  8. 8

    Los sindicatos cifran la huelga en institutos en un 40% y Educación lo rebaja al 24%
  9. 9 Quesos, música y bebidas artesanas, este fin de semana en la plaza Alfonso XIII
  10. 10

    El médico Javier Crespo asume la dirección de Cohorte Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La falta de acuerdo entre las eléctricas retrasa la petición de alargar la vida de Almaraz

La falta de acuerdo entre las eléctricas retrasa la petición de alargar la vida de Almaraz