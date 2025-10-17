La II Feria del Empleo del Metal de Cantabria consigue atraer a cerca de mil asistentes A lo largo de las dos jornadas, centenares de jóvenes se han acercado para dejar sus currículums a las 46 empresas participantes

Uno de los jóvenes asistentes se acerca a dejar su solicitud en uno de los estands de las empresas.

Héctor Ruiz Santander Viernes, 17 de octubre 2025, 11:56 Comenta Compartir

La Feria de Empleo del Metal de Cantabria en su segunda edición, que se ha celebrado esta semana, ha estado ligada al número mil. Es la cifra de vacantes que el Gobierno regional (organizador del evento) estimaba que está ofertando el sector actualmente en la comunidad, y es también la cantidad de personas que asegura ahora, una vez finalizado el encuentro, que ha asistido al recinto, ubicado en el Palacio de Exposiciones de Santander. Una concurrencia que han calculado en base tanto a las inscripciones previas como a quienes decidieron acercarse al evento por su cuenta.

Hay otro dato que arroja el balance de la feria, el de los 2.000 currículos que han recibido las 46 empresas participantes en la cita (el doble con respecto al pasado año) y que habían colocado un estand con ese mismo objetivo, además se podían depositar de manera telemática. Así la feria, promovida por la Consejería de Empleo a través del Emcan e Indeo - Fundación Laboral del Metal, se ha cerrado con un balance «muy positivo» y con un «gran» éxito de participación, valora el Ejecutivo.

Según traslada en una nota de empresa, tanto las empresas expositoras como las no inscritas que han acudido a la Feria a captar talento han valorado «muy positivamente» la organización y el contenido del evento, que también ofrecía en su programa varias mesas redondas y talleres sobre diferentes técnicas metalúrgicas. Asimismo, el recinto contó con un estand del Emacan para ofrecer servicios de orientación para la búsqueda de empleo y para la formación, además de un espacio dedicado a los servicios de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente del Gobierno de Cantabria.

La feria ha servido para poner en valor la oferta gratuita y oficial de Indeo-Fundación Laboral del Metal, diseñada en colaboración con empresas para cubrir las vacantes más demandadas con formación en áreas como el diseño industrial; electricidad y electrónica; energías renovables, fontanería y gas; fabricación mecánica y mantenimiento industrial; logística y manejo de carretillas elevadoras; piloto de drones y fotogrametría; soldadura y calderería, y TPM y prevención de riesgos.

«Consolidado»

El consejero de Empleo, Eduardo Arasti, ha mostrado su satisfacción por los «buenos números» de la segunda edición de una feria que, en su opinión, «se ha consolidado como punto de encuentro estratégico» a la hora de atraer trabajadores al sector del metal y facilitar a empresarios y demandantes de empleo que establezcan relaciones fructíferas entre ambas partes.

«Esta feria busca ofrecer oportunidades a quienes desean mejorar sus condiciones laborales y hacer carrera en un sector en auge y, a la vista de los datos de participación, lo ha conseguido con creces», ha subrayado Arasti, quien ha confiado en que esta iniciativa ayudará a dar a conocer, entre los jóvenes y las personas que buscan un empleo, un sector, el del metal, que «ofrece condiciones laborales muy favorables, incluyendo estabilidad y buenos salarios».

Ha destacado la importancia de la Feria para ofrecer una visión positiva del sector como una actividad económica que desde el punto de vista laboral supone una oportunidad «atractiva, estable y bien remunerada», así como para fomentar la participación femenina en un sector que promueve la inclusión, la formación continua y la digitalización y la seguridad para garantizar «un entorno de trabajo moderno y seguro».

Por su parte, el secretario general de Pymetal, Alberto Gómez, ha destacado que el balance de la feria «no podría ser más positivo» porque «hemos superado las expectativas de participación, lo que demuestra el interés que despierta el sector en la región». «Se han presentado más currículos que vacantes ofertadas, por lo que se puede decir que la edición de este año ha supuesto un empujón muy importante para el sector», ha subrayado Gómez, quien ha puesto en valor «el gran compromiso» de las empresas participantes con las mesas redondas, los talleres y los estands para ofrecer a los asistentes la oportunidad de descubrir de primera mano las fortalezas de un sector «con un enorme potencial de crecimiento».

«Esperamos que este evento contribuya de manera decidida a ayudar al sector a cubrir la demanda de personal cualificado», ha indicado Gómez, quien se ha mostrado satisfecho con la respuesta del público y el interés de las empresas en captar nuevo talento en una feria financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation-UE en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.