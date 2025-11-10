«Cuando el mundo se mueve y hay oportunidades es importante estar entre los que aciertan»

Manuel Pizarro (Teruel, 1951) ha sido testigo en primera fila de los cambios económicos y empresariales en España y Europa. Expresidente de Endesa, diputado en ... el Congreso por el PP entre 2008 y 2010, economista, abogado del Estado... La trayectoria y el bagaje son tremendamente extensos. Este martes acude a Santander para participar en una nueva edición del Foro Económico de El Diario Montañés, donde analizará los mayores riesgos y oportunidades de la coyuntura nacional.

–¿Cuáles son los principales riesgos y oportunidades de la economía española?

–Los riesgos son muchos. En primer lugar, hay uno mundial porque el sistema que surgió tras la Segunda Guerra Mundial está desapareciendo. El pacto de Bretton Woods, el Fondo Monetario, el papel de Estados Unidos y de Rusia... Todo eso está cambiando completamente. El segundo es europeo. La revisión del sistema de sostenibilidad está dejando fuera de competitividad a Europa respecto al resto de potencias. Hace diez años Europa representaba el 25% del PIB mundial y ahora somos el 15%. Algo estamos haciendo mal o los demás lo están haciendo mucho mejor. A ello se suman los problemas de inflación, el aumento de los costes, el déficit público y una deuda que asciende a 1,69 billones de euros. Mientras los tipos no se desmadren no pasa nada, pero la factura anual ya es alta: pagamos unos 40.000 millones en intereses, otros 40.000 o 50.000 millones de déficit en pensiones y el subsidio de desempleo.

En cuanto a oportunidades, todas. España es un país que sabe aprovecharlas, especialmente cuando el mundo se mueve. Cuando todo cambia, hay quien acierta y quien se equivoca; lo importante es estar con los que aciertan.

–¿Están gestionando bien los bancos centrales el equilibrio entre la batalla a la inflación y mantener el progreso económico?

–Los bancos centrales lo han gestionado mal hasta ahora. El Banco Central Europeo tenía una sola función: mantener el valor del euro. Cuando se lanza dinero al mercado sin un aumento de competitividad, lo que se provoca es inflación, y la inflación es un impuesto sobre la capacidad adquisitiva de quienes no pueden trasladar los incrementos de precios al consumo.

Batalla global «Si Europa solo regula, pero no innova ni fabrica adecuadamente, no irá a ningún lado»

Cantabria «Lo tiene todo para competir; es un lugar magnífico donde merece la pena vivir»

–España crece por encima de la media europea pero con la productividad estancada. ¿Qué reformas estructurales siguen pendientes?

–Todo lo que haga más flexible la economía. El sistema de bienestar solo será sostenible si se gestiona bien. Hoy las cotizaciones a la Seguridad Social suponen un impuesto del 25% sobre la masa salarial, además de los impuestos generales al sistema productivo. Europa debe revisar su marco de sostenibilidad. Es imposible que una región responsable de menos del 10% de las emisiones pretenda salvar al 90% restante. Esa pretensión está dañando la economía. Las empresas necesitan reducir costes para poder competir con China, Estados Unidos y el resto del mundo.

–¿Existe margen para reducir impuestos en nuestro país?

–Siempre hay margen cuando se hacen las cosas bien. El dinero lo tapa todo: si se echa dinero sobre la economía, se cubren las ineficiencias. Pero cuando se gestiona correctamente, eso se nota. El dinero público es sagrado porque es de todos y se extrae coactivamente. De ahí nació el control parlamentario: exigir al poder que rinda cuentas de en qué se gasta el dinero de los ciudadanos.

–¿Cómo ve la situación de la empresa media española en este contexto global de incertidumbre?

–La empresa compite con muchas dificultades. Si se fabrica en el norte de África o en otros lugares es una pérdida tremenda. La energía en Europa es mucho más cara que en Estados Unidos, y eso se traduce en un coste añadido en la producción, especialmente para las industrias intensivas. Si a eso se suman tipos de interés altos o un sistema bancario poco eficiente, todo recae sobre el empresario que tiene que exportar en un mercado global. Cada vez que compramos un producto hecho fuera de España estamos generando riqueza en otro país y no aquí. Europa regula, pero si no fabrica ni innova adecuadamente, no irá a ningún lado.

–¿Es la formación el gran cuello de botella para el progreso adecuado en España?

–Uno de ellos, sí. Pero también hay un problema de burocracia. Europa sufre una hiperregulación que llena la mochila de las empresas. Si Bill Gates hubiera querido montar su empresa aquí empezando en el garaje, habría tardado años por licencias y permisos. Algo no estamos haciendo bien.

–¿Cómo valora la relación entre Gobierno y empresarios, marcada por tensiones en el salario mínimo o el registro horario?

–El empresario arriesga su dinero y contrata a gente. Decía Reagan que la peor frase que puede oír un empresario es 'somos el Gobierno y venimos a ayudarle'. Basta con que lo dejen tranquilo. Prefiero pocas normas muy claras y que el empresario pueda competir sin una mochila cargada de regulaciones.

–¿Qué pueden hacer territorios pequeños como Cantabria para captar proyectos y empleo de calidad?

–Cantabria es un sitio magnífico. Tiene un puerto fantástico, una bahía medioambientalmente recuperada y una ciudad bellísima y bien gestionada. Con una universidad y una sanidad que funcionan y una buena conexión con el mundo, es una región con futuro. Veo también una legislación fiscal cada vez mejor y una gran proximidad entre los gobiernos regionales y locales. Cantabria lo tiene todo para competir, especialmente en un país donde el turismo es una parte clave del PIB. Es un lugar en el que merece la pena vivir.

–¿Qué mensaje trasladaría a los jóvenes empresarios y emprendedores que acudan mañana a Santander a escucharle?

–Que no tengan miedo a invertir ni a equivocarse. La vida es maravillosa y el sol sale todos los días para todos. Hay que madrugar más que nadie, trabajar más que nadie, formarse más que nadie y no tener miedo al fracaso. Yo mismo he cambiado de profesión varias veces y no pasa nada.