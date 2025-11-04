Cantabria cede 532 afiliaciones pero mantiene sus máximos de empleo en un mes de octubre

El fin de verano supuso un agujero por el que se fueron en octubre 6.412 cotizantes en Cantabria, un sumidero por el que en ... noviembre han desaparecido otros 532 afiliados según confirman los datos oficiales del Gobierno publicados este martes. Se confirma así que la región está en su fase de contracción tras una larga etapa de expansión en la que el empleo iba a más y no paraba de batir récords de cotizantes, aunque eso no impide que haya sido el octubre con más trabajadores de los registros regionales. Además, en esta ocasión el desempleo va en el mismo sentido al registrarse un aumento que ronda también el medio millar, con 554 nombres engrosando las listas del Emcan.

De esta forma, la cifra total de cotizantes cántabros es de 237.217, al reducirse su número en 532 el último mes (-0,22%) mientras que el cómputo de parados en la región es de 27.831, al engrosarse en 554 (2,03%). Sin embargo, en ambos apartados la fotografía mejora con respecto a un año atrás, al sumar 3.750 afiliados más que en noviembre de 2024 (1,61%) y descender en 1.660 personas sin empleo (-5,63%).

Los datos no hacen más que confirmar la estacionalidad y la dependencia del sistema laboral cántabro respecto al sector servicios. De hecho, los guarismos de la comunidad se han resentido más que en el conjunto del país, en donde el desempleo ha crecido respecto a octubre el 0,91% frente al 2,03% marcado por Cantabria mientras que el conjunto del sistema nacional ha visto crecer su afiliación un 0,65 frente a la comunidad que se desinfla un 0,22%, siendo la caída registrada en la región la tercera mayor en términos porcentuales, tras la de Baleares (-5,35%) y la de La Rioja (-0,5%).

De esta forma, en Cantabria se firmaron el pasado mes 15.013 contratos, es decir, 931 menos que el mes anterior (-573%), de los cuales 4.376 fueron indefinidos y el mayor volumen, 10.637 con fecha de finalización. De esta forma, la última actualización vuelve a poner en relieve la alta tasa de temporalidad del empleo cántabro, también el creciente peso del sector servicios, en donde el paro aumentó en 606 personas y en industria el recorte fue de 51 empleos, mientras que agruicultura sumó 16 trabajadores. Así, a cierre de mes, los sectores con más parados en Cantabria son servicios (21.127); el que agrupa a aquellos sin empleo anterior (2.492), e industria (2.088), y los que menos desempleados acumulan son agricultura (376) y construcción (1.748).