Una mujer camina delante de una oficina del Emcan. DM

Cantabria cede 532 afiliaciones pero mantiene sus máximos de empleo en un mes de octubre

La región sufrió el pasado mes otro recorte de cotizantes, que se suma a los 6.412 que perdió en septiembre | Tras unos meses de expansión, la comunidad encadena dos meses de disminuciones que desinfla su cómputo a un total de 237.217 trabajadores

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:04

El fin de verano supuso un agujero por el que se fueron en octubre 6.412 cotizantes en Cantabria, un sumidero por el que en ... noviembre han desaparecido otros 532 afiliados según confirman los datos oficiales del Gobierno publicados este martes. Se confirma así que la región está en su fase de contracción tras una larga etapa de expansión en la que el empleo iba a más y no paraba de batir récords de cotizantes, aunque eso no impide que haya sido el octubre con más trabajadores de los registros regionales. Además, en esta ocasión el desempleo va en el mismo sentido al registrarse un aumento que ronda también el medio millar, con 554 nombres engrosando las listas del Emcan.

