El Gobierno acelera con el Plan Estratégico para Alto Campoo

El Gobierno de Cantabria quiere tener cuanto antes su nuevo Plan Estratégico para la Estación de Esquí de Alto Campo para el periodo comprendido entre ... 2026 y 2030. Un documento con el que Cantur pretende trazar sus nuevas políticas en base al evidente cambio climático y su impacto en la instalación, con cada vez temporadas invernales más cortas ante la ausencia de nieve.

De ahí la necesidad de contar con una referencia que permita «desestacionalizar» la infraestructura, tal y como se recogía en la memoria justificativa para la licitación del contrato de asistencia técnica para la redacción del Plan. «Este documento técnico tendrá como objetivo la sostenibilidad de la instalación en las diferentes épocas del año, con o sin nieve; en definitiva, un Plan Estratégico que garantice el futuro de una forma razonable desde el punto de vista social, económico y medioambiental y posicione Alto Campoo como un referente nacional en estaciones de esquí y montaña, destacando por su innovación, compromiso medioambiental y dinamización económica de la comarca de Campoo».

Con ese planteamiento, el Ejecutivo ha ido avanzando en el proceso de licitación de dicha asistencia técnica, a la que concurrieron diferentes consultoras, tanto locales como de naturaleza más internacional.

Requerimientos Cantur reclama a dos de las consultoras que justifiquen sus ofertas económicas a la baja

Peso en el entorno El Ejecutivo busca adaptar los usos de la estación al nuevo contexto derivado del cambio climático

La cuestión es que Cantur se ha topado, una vez solventado el apartado técnico, con dos bajas temerarias dentro de la parte económica para el contrato, que partía con un presupuesto base de 27.650 euros sin impuestos.

De ahí que la empresa pública haya solicitado a dos de los concurrentes que justifiquen dichas bajas, del 23,1 y 12,6 por ciento, respectivamente, antes de proceder a la adjudicación definitiva de los trabajos. Se da la circunstancia de que ninguno de los dos aspirantes a los que el Gobierno ha pedido justificación sobre su propuesta económica rebajada se impuso en el apartado técnico de la licitación.

Sin embargo, la parte económica pesa un 60% en el proceso, cuando lo habitual en este tipo de contratos de carácter intelectual y de asistencia técnica es que el presupuesto no pondere más del 49%.

Ahora que la estación ha abierto una nueva temporada de esquí, el Gobierno quiere cerrar la licitación cuanto antes para ya en 2026 contar con el Plan Estratégico sobre el que empezar a acordar decisiones que puedan dar una nueva vida a la zona. El plazo para su elaboración son seis meses. Cantur pone de relieve el impacto socioeconómico que tiene para la zona la actividad de la infraestructura.