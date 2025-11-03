El Gobierno de Cantabria convoca ayudas por 21,6 millones para comercialización de productos agrícolas El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de marzo

H. R. Santander Lunes, 3 de noviembre 2025

El Gobierno de Cantabria ha convocado una nueva línea de ayudas por 21,6 millones de euros para apoyar proyectos de inversión destinados a mejorar la transformación y comercialización de productos agrícolas. La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), forma parte del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027. La financiación se distribuirá entre los ejercicios 2027, 2028 y 2029, con aportaciones del Ejecutivo autonómico y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Podrán optar a estas subvenciones empresas privadas del sector agroalimentario, tanto personas físicas como jurídicas, así como comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica que desarrollen proyectos de inversión en la comunidad autónoma. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2027, a través del Registro Electrónico General o mediante los cauces previstos en la Ley 5/2018, de Régimen Jurídico del Gobierno de Cantabria.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha subrayado que esta convocatoria representa «una firme apuesta por reforzar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de la industria agroalimentaria regional».

Según ha explicado, el objetivo es impulsar inversiones que mejoren los procesos de transformación y comercialización, contribuyendo así a incrementar el valor añadido de la producción local y a mantener el empleo en las zonas rurales.

Susinos ha recordado que el sector agroalimentario constituye «uno de los pilares de la economía cántabra» y ha destacado que este tipo de ayudas «favorecen la modernización de las empresas, promueven la digitalización y refuerzan la conexión entre el campo y la industria regional».