El Gobierno dará ayudas de 3.000 euros para sacarse el carnet de autobús o de camión

El Gobierno quiere poner fin al déficit de transportistas por carretera que desde hace años sufre el sector, en medio de un notable envejecimiento de ... la fuerza laboral, con escasa renovación generacional ante una profesión que exige largas jornadas y, en muchas ocasiones, condiciones precarias. El Consejo de Consejo de Ministros aprobó este martes subvenciones directas de hasta 3.000 euros para quienes quieran sacarse el carnet de conducir de las clases C y D para camión y autobús.

Recientes estudios de la Comisión Europa han puesto de manifiesto la demanda de medio millón de conductores profesionales en la UE. «Trasladando estas cifras a nuestro país, en España se requieren unos 30.000 conductores de camión y en torno a 4.700 conductores de autobús», apuntan desde el Ministerio dirigido por Óscar Puente.

A propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, estas subvenciones podrán solicitarse hasta el 12 enero (dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto), dando preferencia a quienes ya tengan un título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera; a los que hayan cursado el primer curso de este título; y los que dispongan del CAP. Los beneficiarios dispondrán de un año para la obtención de los permisos subvencionados desde su concesión, prorrogable hasta 6 meses más por causas justificadas.

La ayuda podrá destinarse a financiar tanto la obtención de estos permisos de conducir, como a las tasas de examen, de expedición del permiso y a los gastos derivados del examen psicotécnico necesario. En total, el presupuesto previsto es de 500.000 euros y serán compatibles con otras ayudas destinadas a la obtención de estos permisos.

Podrán solicitarlas aquellas personas que, estando en disposición del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera; estén cursando el segundo año del Título; o dispongan del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para la conducción de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, se matriculen en una autoescuela para obtener el permiso de conducción C o D, con la posibilidad de obtener también el permiso B, teniendo que obtener en todo caso uno de estos dos últimos.

Este programa de ayudas forma parte del Plan Reconduce, puesto en marcha por el Ministerio de Transportes, para promover la captación de talento y de nuevos conductores profesionales para el sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros.