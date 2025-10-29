El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañó a los directivos de ambas firmas en la convención especial 15 aniversario de Grupo Bárymont en Santander. DM
Grupo Bárymont integra su negocio asegurador en el Grupo PIB para impulsar su crecimiento y proyección

La operación permitirá a Bárymont y al Grupo PIB fortalecer sus capacidades y generar sinergias estratégicas en el sector asegurador, manteniendo la identidad y los servicios de ambas marcas.

R.C.

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025

Grupo Bárymont integra la unidad de negocio asegurador en el Grupo PIB, una colaboración que permitirá a ambas compañías ampliar su proyección, reforzar su presencia en el sector asegurador y ofrecer soluciones más completas a sus clientes, a la vez que mantiene la continuidad de la marca Bárymont y su actividad en educación financiera.

Esta integración responde a una visión de futuro compartida, combinando el conocimiento y la experiencia de Bárymont en el sector asegurador, especialmente en productos de vida y ahorro, con la capacidad de crecimiento y la trayectoria internacional del Grupo PIB, generando sinergias que ya están empezando a materializarse.

El Grupo PIB es uno de los principales brokers aseguradores de Europa, con una amplia red internacional y una sólida trayectoria en el desarrollo de soluciones aseguradoras innovadoras.

Por su parte, Bárymont mantiene su independencia, su marca y todo su know-how en educación financiera, continuando con su propósito principal: ayudar a familias y empresas a alcanzar su bienestar e independencia financiera.

La operación ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de los equipos directivos de ambas compañías. Por parte del Grupo PIB, han participado Martin Navaz, presidente y CEO de PIB Iberia, Gabriel Cereto, General Manager, y Francisco Moncayo, M&A Manager Iberia. En representación de Grupo Bárymont, han intervenido Emilio Montaraz y Ana Barros, presidentes; Javier Montaraz, director general; Ana González, subdirectora general; y Alberto Ezquerra, responsable de Ética y Legal. También han contribuido de forma decisiva Eloy Ruiloba, del despacho Ruiloba Abogados, y el despacho Pérez-Llorca. Todos ellos han desempeñado un papel clave para que esta integración llegara a buen puerto.

El acuerdo se presentó oficialmente durante la convención especial 15 aniversario de Grupo Bárymont, un evento que reunió, entre directivos, trabajadores, colaboradores externos y compañías aseguradoras, a más de 450 personas, para celebrar este hito y dar a conocer las oportunidades estratégicas que esta integración genera para ambas entidades.

En paralelo, Bárymont sigue apostando por el emprendimiento y el desarrollo profesional con iniciativas que impulsan el talento y la formación. Una de ellas fue la pasada IV Edición de Bárymont Impulsa, celebrada en el Palacio de Festivales de Cantabria, que contó con más de 1.200 inscritos entre modalidad presencial y online. El evento congregó a expertos, emprendedores y representantes del ámbito educativo y empresarial en una jornada dedicada a compartir experiencias reales, herramientas prácticas y motivación para emprender de la mejor manera posible.

