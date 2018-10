El Grupo Teknia espera elevar el negocio de Mecanor de 40 a 75 millones en cinco años

A la espera de una solución para evitar más inundaciones

Alfonso Bravo vuelve a hacer hincapié en la necesidad de introducir medidas preventivas para evitar sucesos como el acaecido en enero de 2015, cuando las inundaciones afectaron a las instalaciones del Grupo Bravo. «Se estuvo hablando hasta febrero de 2016 y desde entonces no ha habido nada. Parece ser que aquí, hasta que no tienes el agua al cuello, no preocupa».

El directivo hace memoria y recuerda que en aquel momenton se presentó «una propuesta que era factible y rápida, además de generar pocas molestias. No se ha avanzado nada».

Bravo entiende que es fundamental no sólo para que la planta siga consolidándose dentro del Grupo Teknia, sino igualmente para no perder la confianza de los clientes. En este sentido, Michel Peña agrega que «un episodio como aquel no te lo puedes volver a permitir, especialmente por las exigencias de la industria. Todo lo que se pueda hacer tanto a nivel local como autonómico será beneficioso para todos».

El director de la planta cántabra pide que «se defina quién pilota este asunto para poder impulsarlo. El Instituto de Hidráulica presentó una posible solución en 2016, pero ahí quedó el asunto. Esto no ha ido adelante», lamenta el empresario local.