En las oficinas de Froxá en Santiago de Cartes se tiene claro que la compañía se encuentra en un momento trascendente. «El más importante de ... su historia reciente». La empresa especializada en la producción y distribución de alimento congelado ha sido noticia esta semana al anunciar una inversión de 32 millones para construir una nueva planta en Vargas, a la que trasladará toda su actividad a partir de 2028. Al frente de esta estrategia está José Javier Fernández (Torrelavega, 1984), que tras 12 años de actividad laboral en China regresó a su tierra natal para llevar a la organización familiar a una nueva etapa con el crecimiento como palanca distintiva.

–¿Cómo definiría en pocas palabras este nuevo proyecto de modernización que emprende la compañía?

–Es muy ambicioso. Un gran reto para la compañía y para todos los integrantes de la plantilla, tanto a nivel personal como profesional. Pienso que es un reto que se puede conseguir porque tenemos un equipo capaz de ello.

–¿Por qué han decidido dar ahora este paso?

–La idea surgió hace dos años y medio, en marzo de 2023. Se ha juntado un poco todo. La necesidad de crecimiento, un buen momento debido a pedidos pendientes de servir y nuevos mercados que nos demandan cada vez más productos. La fábrica, como dije en la rueda de prensa junto a la presidenta de Cantabria –María José Sáenz de Buruaga–, ya está prácticamente topada al 98% y no podemos acometer aquí más crecimiento. Sí es cierto que en la primera fase las inversiones que vamos a hacer nos van a permitir incrementar un 30% la producción, pero a partir de ahí volveríamos a tener el mismo problema. Esta inversión está pensada para los próximos 50 años de la compañía.

–¿Qué objetivos persigue Froxá con esta nueva planta en Vargas?

–Crecimiento, sostenibilidad y desarrollo de empleo de calidad. No sólo es una inversión empresarial, para nosotros es una apuesta por Cantabria. Todos somos y hemos nacido aquí. Tenemos un arraigo muy especial a Torrelavega y Puente San Miguel, de donde proviene nuestra familia. Creo que es una apuesta por el crecimiento social, no sólo de Froxá.

–¿Por qué se ha optado por el emplazamiento en el municipio de Puente Viesgo?

–Porque era la única opción (ríe). Siempre hemos apostado por quedarnos en la cuenca del Besaya. Aquí nacimos, crecido y nos hemos internacionalizado. Desafortunadamente, hemos agotado todas las vías posibles y no había opción en el entorno a medio plazo, dos o tres años, para desarrollar estos proyectos. Hemos apostado por Vargas porque allí hay dos sectores: el primero, con una superficie de 20.000 metros cuadrados, ya desarrollado. El Plan General recoge que si hubiera una industria que requiriera más espacio, como es nuestro caso, se activa directamente el Sector 2, que es el que vamos a desarrollar en un Plan Parcial privado junto a otras empresas. La superficie de este área es de 184.000 metros cuadrados.

–¿Cuál es el proceso de tramitación de estos terrenos y que cronograma manejan?

–Llevamos un año tramitando el Plan Parcial de este segundo sector. Hemos hecho opciones de compra en este área. El 31 de julio se presentó. Nos dijeron que, en el mejor de los casos, su aprobación llegará en diez meses. Nos hemos adelantado a todo y ya hemos hecho los preinformes de Medio Ambiente, Crotu, arqueología, hidrografía... para que esté todo en el dosier. Sólo necesitamos el 'ok' final para hacer oficial la compra de la superficie. Entre marzo y mayo de 2026 sería el tiempo perfecto para cumplir la hoja de ruta. Si no, habrá que acoplar nuestro calendario. Lo ideal sería empezar la construcción entre finales de 2026 y principios de 2027. La obra durará entre 14 y 18 meses. Lo que queremos es arrancar el 1 de enero de 2028 en la planta nueva y hacer la transición desde estas instalaciones. El ajuste de máquinas también nos llevará unos meses.

–¿La idea entonces es mudarse de las instalaciones actuales a Vargas?

–Sí, la idea es trasladarse. Si todo fuera muy bien, pues tendríamos dos centros de producción, puesto que nuestra planta y terrenos de Cartes son propiedad de la familia. En cualquier caso, eso sería más adelante del horizonte 2030.

–¿Cuáles son las características del futuro centro de trabajo?

–La parcela son 60.000 m2. Aquí tenemos 19.500, de modo que podemos acometer la inversión actual y, si fuera necesario, seguir incrementando nuestra estructura. El objetivo realista para los próximos años son las 12.000 toneladas y una facturación de 73 millones de euros. A día de hoy contamos con 2.400 m2 de sala de producción y vamos a pasar a 5.400. Eso nos llevaría a esos nuevos parámetros en el horizonte 2030.

–¿Qué posibilidades les abre este nuevo centro de trabajo?

–Toda la línea de filetes glaseados. El mercado está demandando unos glaseos altos que en nuestra instalación actual no podemos alcanzar. Ahora lo estamos comprando en Holanda, mientras que en el futuro podremos hacerlo nosotros. Queremos desarrollar nuevas líneas que, precisamente, van en contra de esta tendencia: vamos a lanzar Froxá Cero, que aboga por un producto de rentabilidad 100% sin aditivos y donde el glaseo sea de protección y no se produzca merma, además de evitar transporte de agua de otros territorios.

–En la presentación en el Gobierno regional destacaron la sostenibilidad de su estrategia, ¿qué ahorros pretenden alcanzar en esta nueva etapa?

–Fabricando 12.000 toneladas vamos a consumir un 25% menos de agua: un 21% menos de gas; y un 20% menos de energía. Vamos a hacer la planta totalmente sostenible y descarbonizada. La idea es la de aprovechar el agua de lluvia para la producción gracias a una depuradora que vamos a adquirir. También instalaremos placas solares y apostaremos fuertemente por la automatización y la reducción de consumos.

–Ya están comprando maquinaria por seis millones de euros que, de momento, emplearán en Cartes. ¿Han recibido ayudas para esta inversión?

–Sí, accedimos a un Perte de fondos europeos por 2,1 millones, para una inversión total de 6,2 millones.

–¿Qué nuevo empleo generará este plan?

–Mínimo esperamos crear 26 puestos de trabajo que irán paralelos a nuestro crecimiento, tanto a niveles operativos de producción como de oficina. El plan igualmente pasa por crecer en nuestra distribuidora regional, donde somos líderes en el mercado. Esperamos que nos haga falta gente a todos los niveles.

–¿Qué hitos debe recorrer Froxá para alcanzar esa facturación de 73 millones que menciona?

–Actualmente nuestro mercado es un 75% canal Horeca y 25% retail. El potencial de crecimiento está en el sector de retail. También hemos sacado dos líneas nuevas: una de producto empanado de alto valor añadido; y otra exclusiva de distribución para hostelería. Para alcanzar nuestros nuevos objetivos debemos consolidar el retail nacional, incrementar nuestra presencia nacional Horeca con nuevos productos, así como seguir mejorando nuestra posición en mercados estratégicos del norte de Europa y Latinoamérica.

–¿Qué peso tendrá la internacionalización en los resultados futuros?

–La exportación supone en la actualidad entre un diez y un 15%. En 2030 perseguimos llegar, mínimo, al 40%. Este año hemos abierto Canadá, Dubái y Australia. Con venta pequeña pero un hito para nosotros.

–¿Qué legado le gustaría dejar como CEO de la compañía familiar?

–Me gustaría que se reconociera el esfuerzo personal y profesional de llevar a cabo estas inversiones y estrategias. Para nosotros, con una facturación de 50 millones de euros, meternos en esta inversión es una apuesta clarísima pero también arriesgada. Es algo que me gustaría que la gente valorase. Soy una persona que siempre ha apostado por remar todos hacia el mismo lado y fomentar el equipo.