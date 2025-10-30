El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Sidenor, José Antonio Jainga EFE

Jainaga dará explicaciones al Gobierno vasco, a la plantilla y a la sociedad sobre su investigación en la Audiencia Nacional

El presidente de Sidenor hace este anuncio en una nota de prensa y señala que será después de su declaración ante el juez, el 12 de noviembre

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:02

Comenta

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha comunicado este jueves a través de una nota de prensa que dará todas las explicaciones relacionadas con ... su encausamiento en la Audiencia Nacional por la venta de acero a una empresa israelí de armamento. Lo hará, ha señalado, no solo al Gobierno vasco, sino a su plantilla, a sus proveedores y a toda la sociedad vasca. Pero, eso sí, será después de su comparecencia ante el juez, prevista para el 12 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  2. 2

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  3. 3

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  4. 4

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  5. 5

    El Ministerio convertirá La Magdalena en el primer Lugar de la Memoria de Cantabria
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo
  8. 8

    La familia del cántabro ingresado en Vietnam encuentra un avión medicalizado por 350.000 euros
  9. 9 José Antonio Cortés Fernández recibe el Premio Fisioterapeuta de Cantabria 2025
  10. 10

    Un hombre quema la ropa del tendal de una vecina en Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jainaga dará explicaciones al Gobierno vasco, a la plantilla y a la sociedad sobre su investigación en la Audiencia Nacional

Jainaga dará explicaciones al Gobierno vasco, a la plantilla y a la sociedad sobre su investigación en la Audiencia Nacional