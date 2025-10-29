El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Parés Boj, en la última Conferencia Anual de la ITMF. DM

Juan Parés, CEO de Textil Santanderina, nuevo presidente de una de las principales patronales mundiales del sector

El nombramiento se formalizó en la Conferencia Anual de la International Textile Manufacturers Federation (ITMF)

H. R.

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:00

El empresario Juan Parés Boj, consejero delegado y presidente de Textil Santanderina, que también encabeza la patronal del sector textil español, adquiere todavía más ... peso sobre sus hombros tras ser nombrado presidente de la International Textile Manufacturers Federation (ITMF), considerada una de las principales organizaciones mundiales del sector. El nombramiento se formalizó el pasado 24 de octubre durante la Conferencia Anual de la ITMF celebrada en Yogyakarta (Indonesia), donde Parés tomó el relevo del presidente saliente, K. V. Srinivasan.

