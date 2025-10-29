Juan Parés, CEO de Textil Santanderina, nuevo presidente de una de las principales patronales mundiales del sector

El empresario Juan Parés Boj, consejero delegado y presidente de Textil Santanderina, que también encabeza la patronal del sector textil español, adquiere todavía más ... peso sobre sus hombros tras ser nombrado presidente de la International Textile Manufacturers Federation (ITMF), considerada una de las principales organizaciones mundiales del sector. El nombramiento se formalizó el pasado 24 de octubre durante la Conferencia Anual de la ITMF celebrada en Yogyakarta (Indonesia), donde Parés tomó el relevo del presidente saliente, K. V. Srinivasan.

La elección de Parés supone un nuevo reconocimiento al liderazgo y la proyección internacional del textil español, siendo la tercera vez que un empresario del sector algodonero nacional ocupa la presidencia de esta federación. En el encuentro, que reunió a representantes de la industria de todo el mundo, se abordaron los principales desafíos del sector en materia de sostenibilidad, innovación y cooperación global.

Durante su intervención tras el nombramiento, Parés señaló que asumir la presidencia de la ITMF «es un honor y una gran responsabilidad», y subrayó que la industria atraviesa «un momento de transformación en el que debemos reforzar la cooperación internacional y apostar decididamente por la sostenibilidad, la innovación y la competitividad responsable».

Desde la Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero (AITPA) y la Fundación Textil Algodonera (FTA) se destacó la importancia del nombramiento, que refuerza la presencia del textil español en los foros internacionales. El presidente de AITPA, Xavier Morera, aseguró que «la trayectoria y el compromiso de Juan Parés son un ejemplo de liderazgo y visión que proyectan la excelencia y la capacidad de innovación de nuestras empresas». En la misma línea, Manu Díaz, presidente de la FTA, consideró que «la elección de un empresario español al frente de la ITMF pone de relieve el papel activo de nuestras compañías en la promoción de un futuro más sostenible y colaborativo para la industria textil».

Juan Parés Boj pertenece a la segunda generación de la familia que dirige Textil Santanderina, empresa fundada en 1923 en Cabezón de la Sal (Cantabria) y considerada una de las más destacadas del sector en España. Desde 2023, Parés también preside la patronal española del textil, lo que consolida su papel como una de las figuras más influyentes de la industria a nivel nacional e internacional.

Durante la conferencia, además, se anunció el nombramiento de Stefano Festa Marzotto como nuevo presidente de la International Apparel Federation (IAF), entidad que agrupa a fabricantes y marcas de confección de todo el mundo.