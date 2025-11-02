El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Muñoz y Javier López en la cabina de pintura que tienen en sus instalaciones de Reinosa.

Isabel Muñoz y Javier López en la cabina de pintura que tienen en sus instalaciones de Reinosa. Héctor Ruiz

Isabel Muñoz y Javier López | LMS

Emprendimiento con acento cántabro
Un láser verde en Reinosa contra el óxido

El proyecto ofrece una alternativa a empresas y particulares para restaurar piezas y superficies de una manera más sostenible que los tratamientos tradicionales

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:08

Comenta

Isabel Muñoz y Javier López se conocieron siendo empleados de la planta de Gamesa de Reinosa. Fue en medio de la rutina diaria de su ... trabajo y también con «alguna cerveza a la salida» entre medias cuando empezaron a plantearse la idea de que, tal vez, había una forma mas sostenible para recuperar las piezas que se degradan de los molinos. Y dieron con ella. Se les encendió la bombilla o, más bien, el láser, porque es su haz el que empezaron a probar para eliminar la corrosión y el óxido de las superficies dañadas. Una solución innovadora que terminó empujándoles a emprender con su propio proyecto y que en poco más de un año de funcionamiento de su startup, Laser Maintenance Solutions, se ha terminado confirmando como una alternativa más sostenible, eficiente y respetuosa con el medio ambiente que los tratamientos tradicionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los Pasiegos, de la barra del bar a un negocio integral de primer nivel
  2. 2 Maribel Vilaplana, en el hospital
  3. 3 Cerrado un carril de la A-8 en Ontón, sentido Bilbao, durante toda la noche por el accidente de un camión
  4. 4

    La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío: «Esto es como el día de la marmota»
  5. 5

    De la meta a la mesa en el gran día del cocido en Torrelavega
  6. 6

    Arredondo celebra una inusual feria sin ganado
  7. 7

    La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío: «Esto es como el día de la marmota»
  8. 8

    Cristina Bucsa, a la final en Hong Kong
  9. 9

    Sidenor agota su ERTE sin dar detalles a la plantilla de Reinosa de los planes de futuro
  10. 10

    Buruaga presenta el Presupuesto sin apoyos y deberá afrontar una complicada negociación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un láser verde en Reinosa contra el óxido