La matriculación de vehículos en Cantabria aumenta un 23,6% hasta octubre

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Cantabria alcanzaron las 7.359 unidades hasta octubre, lo que supone un incremento del 23,6% respecto al ... mismo mes del año anterior, superior al 14,9% de la media del país y el segundo más alto de las autonomías, que lidera la Comunidad Valenciana (47,7%).

En octubre se matricularon 931 turismos en la región, lo que supone un 54,1% más que en el mismo mes de 2024, solo superado por Castilla-La Mancha (54,7%), según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) publicados este lunes.

En el noveno mes del año las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros alcanzaron en Cantabria las 79 unidades, lo que supone un alza del 1,3% respecto a octubre de 2024. Y en lo que va de ejercicio crecieron un 14,1%, hasta las 874.

La región registró hasta octubre 3.232 matriculaciones de vehículos híbridos y 1.511 de electrificados, que crecen respecto al mismo periodo de 2024. Concretamente, las de vehículos híbridos repuntaron un 29,8% interanual en el acumulado y un 59,7% en octubre respecto al mismo mes del año pasado, con 417 unidades, en ambos casos por encima de la media nacional del 26,5% y del 18,7%, respectivamente.

Las matriculaciones de vehículos electrificados aumentaron un 154,8% en el acumulado y un 142,8% interanual en octubre, con 170. Las subidas son superiores a las del conjunto del país del 100,9% y del 121%, respectivamente.