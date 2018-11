El Ibex-35 sucumbre a las pérdidas y pierde los 9.100 puntos Sólo diez valores del Ibex-35 escaparon a las pérdidas y el mejor fue Ferrovial, que ganó un 0,39%. El peor fue Indra, que se dejó un 5,43% CRISTINA VALLEJO Madrid Lunes, 12 noviembre 2018, 19:03

El Ibex-35 arrancó la sesión al alza este lunes, marcando los 9.180 puntos en los primeros cambios de la sesión, pero pronto se vino abajo para mantenerse dudando entre los números rojos y los verdes desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde. Mientras todos los indicadores europeos estaban en rojo, el selectivo español se mantenía así, dudando, pero sin despegarse del nivel de cierre de la sesión anterior, prácticamente plano, principalmente gracias al apoyo de los rebotes de BBVA y de Repsol. Pero a primera hora de la tarde, el índice terminó por sucumbir: al cierre daba un último cambio en los 9.076,3 puntos, lo que supone un descenso del 0,64%.

Con todo, el selectivo español fue, junto al PSI-20 de Lisboa (-0,57%), el que menos cayó. El peor fue el Dax alemán, que retrocedió un 1,77%. El Ftse Mib de Milán cayó un 1,05%, mientras que el Cac 40 francés se dejó un 0,93% y el Ftse 100 británico, un 0,74%.

Si sucumbió el selectivo español quizás fue porque no pudo resistir la nueva oleada bajista de Wall Street. La Bolsa americana volvía a caer con fuerza en el arranque de su jornada: el S&P 500, al cierre de la sesión europea, cedía un 1,40%, mientras que el Dow Jones bajaba un 1,70%, y el Nasdaq se hundía un 2,75%.

Dos valores explicaban en gran medida la nueva caída de Wall Street: por un lado, los síntomas de debilidad en la demanda de iPhones de Apple, lo que afecta a toda su cadena de suministro, y, por otro, la caída del 10% que sufría General Electric.

Solo diez acciones de Ibex-35 en verde

En el selectivo español, únicamente una decena de valores esquivaron las pérdidas. Y con avances que en ningún caso llegaron al medio punto porcentual. Ferrovial fue el mejor del día, con un avance del 0,39%. A continuación se colocó Cellnex, que se anotó un 0,36%. Mapfre, por su parte, se apuntó un 0,27%. Dia y Meliá avanzaron alrededor de un 0,20%. Colonial, Iberdrola, CaixaBank y BBVA completaron la lista de valores en verde. Acciona fue el otro valor que se salvó del recorte, pero apenas terminó en tablas el día.

En rojo, el peor fue Indra, que se dejó otro 5,43% tras caer casi un 9% el pasado viernes. Después se colocó Técnicas Reunidas, que perdió un 2,80%. ArcelorMittal también bajó más de dos puntos porcentuales.

Amadeus, Aena, Mediaset, IAG y Siemens Gamesa retrocedieron más de un punto porcentual.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Inmobiliaria del Sur fue el valor más rentable, con una subida del 6,60%. En rojo, Codere fue el valor que más cayó, con un descenso del 7,29%.

Los problemas de Europa llevan al euro a mínimos desde mediados de 2017

Las nuevas pérdidas que sufría la Bolsa de Nueva York se unían a las preocupaciones que desde por la mañana sufría Europa: por un lado, el Brexit, y la falta de acuerdo tanto entre el Reino Unido y Bruselas como en las propias filas británicas: no es fácil que el pacto de salida de la UE que propone la premier Theresa May se apruebe en el Parlamento; en segundo lugar, la posibilidad de un enfrentamiento abierto entre la Comisión Europea y el Gobierno italiano por cuestiones presupuestarias, dado que este último no quiere rectificar.

Estos dos últimos factores provocaron una fuerte caída en el euro: al cierre de la sesión, la moneda comunitaria cedía alrededor de un 0,80%, para colocarse en 1,125 unidades, su nivel más bajo desde mediados de 2017.

El dólar no sólo se apreciaba contra la divisa europea. También ganaba posiciones frente al conjunto de principales monedas del mundo: el US Dollar Index subía un 0,55%. El mercado estará muy atento este miércoles a la publicación del dato de inflación de EE.UU.: se espera que en octubre los precios hayan subido a un ritmo del 2,5% interanual, frente al 2,3% del mes anterior. Ello daría más argumentos a los inversores para esperar la subida de los tipos de interés por parte de la Fed en diciembre y para, quizás, esperar una mayor agresividad por parte de la autoridad monetaria americana el año que viene.

En el mercado de deuda, el interés del bono alemán a diez años bajó ligeramente, desde el 0,40% hasta el 0,39%. En cambio, subió el rendimiento de su comparable italiano: desde el 3,40% hasta el 3,43%. Con ello, la prima de riesgo de Italia volvió a superar los 300 puntos básicos.

El barril de Brent, de referencia en Europa, subía un 1,4%, hasta los 71,17 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 1,33%. Con ello, el crudo ponía fin a una secuencia de prácticamente dos semanas seguidas de recortes. Ello, después de que Arabia Saudí haya anunciado que prevé reducir sus exportaciones y haya animado al resto de productores de petróleo que le imiten. Es posible que se esté preparando el terreno para una reducción de producción el próximo año.

El oro también perdía fuerza: al cierre retrocedía medio punto porcentual, hasta los 1.203 dólares la onza.