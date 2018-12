El Ibex-35 cae a mínimos de dos años ante las nuevas dudas sobre el 'brexit' EFE Técnicas reunidas se salvó de los recortes, mientras que entre los que menos cayeron están Endesa, Aena, Iberdrola y Naturgy CRISTINA VALLEJO Madrid Lunes, 10 diciembre 2018, 19:14

El Ibex-35 arrancó la sesión en negativo, pero queriendo mantener los 8.800 puntos. Lo malo es que fue poco a poco perdiendo terreno, movimiento que se aceleró a partir de las cuatro de la tarde: al cierre cedía un 1,76%, para dar un último cambio en los 8.660 puntos, mínimos anuales y desde diciembre de 2016. Ello después de haber caído la semana pasada un 2,88%.

En el selectivo español, únicamente Técnicas Reunidas se salvó de los recortes: cerró con una subida del 4,80%. Entre los mejores, pero ya en negativo, Endesa, Aena, Iberdrola y Naturgy fueron los únicos que bajaron menos de medio punto porcentual.

El peor del día fue Dia, con un recorte del 7,35%, antes de su exclusión del selectivo español: el comité asesor técnico del Ibex-35 decidió su salida del selectivo y a cambio entrará Ence.

Tras la cadena de supermercados se colocó Mediaset, que retrocedió un 5,37%. IAG, por su parte, bajó un 4,76%. ArcelorMittal, Cie Automotive y Grifols bajaron más de tres puntos porcentuales.

Entre los peores valores del día, también el Santander, que bajó un 2,66%, mientras que Repsol retrocedió un 2,60% y BBVA, un 2,47%.

Otros grandes valores terminaron con pérdidas menos relevantes: Telefónica cayó un 1,47%, mientras que Inditex bajó un 0,71%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, sólo una decena de compañías cerraron en verde, encabezadas por Nyesa, que subió un 13,14%. En negativo, OHL fue el peor, con un descenso del 10,50%.

Indicadores europeos

Todos los indicadores europeos cerraron en negativo. El Ftse Mib de Milán retrocedió un 1,77%, mientras que el Dax alemán se dejó un 1,54% y el Cac 40 francés, un 1,47%.

El que menos cayó fue el Ftse 100 británico, que bajó medio punto porcentual, después de varias noticias: la justicia europea ha determinado que el Reino Unido puede, unilateralmente, revertir el 'brexit'; mientras que Theresa May ha retrasado, sin establecer nueva fecha, la votación que iba a tener lugar mañana en el Parlamento británico para aprobar el acuerdo al que han llegado el Gobierno británico y Bruselas. May ha dicho que lo ha suspendido porque esperaba perder la votación. Con este incremento de la incertidumbre en el Reino Unido, la libra esterlina retrocedía frente al dólar para marcar mínimos de los últimos 18 meses. El mercado podría descontar de nuevo el escenario de un 'brexit' sin acuerdo. Y ello no sólo la libra esterlina, sino en general las bolsas europeas.

Además, si la divisa británica cayó con fuerza, también el euro perdió terreno y seguramente por la misma razón, por la perspectiva de una salida desordenada del Reino Unido de la Unión Europea: aunque por la mañana se movía cómodamente sobre el nivel de 1,14 unidades, al cierre de la sesión se cambiaba por 1,1366 dólares.

Si en el último tramo de la sesión se aceleraron las pérdidas en Europa fue porque Wall Street arrancó la sesión con muy fuertes pérdidas. Al cierre de la sesión del Viejo Continente, el Dow Jones cedía un 1,9%, mientras que el S&P 500 se dejaba un 1,75%, y el Nasdaq, alrededor de un 1,10%. El S&P 500, con ello, se movía en sus niveles más bajos de los ocho últimos meses.

En lo que llevamos de año, el Dow Jones pierde casi un 3%, mientras que el Nasdaq es el único de los indicadores desarrollados más relevantes en positivo, aunque gana apenas un 0,20%. En el Viejo Continente, el peor de este 2018 a punto de concluir es el Dax alemán, que baja cerca de un 18%, mientras que el que menos pierde es el Cac 40 francés, que cede un 10,73%.

Deuda

En el mercado de deuda, el interés de los bonos americanos se movía ligeramente a la baja: desde el 2,84% hasta el 2,83%. El rendimiento de los bonos alemanes caía desde el 0,25% hasta el 0,24%. Sin duda, uno de los movimientos recientes más relevantes ha sido la fuerte caída de los intereses de los bonos más seguros: el interés de los títulos estadounidenses se encontraba hace un mes cerca del 3,25%; mientras que el de sus comparables alemanes rondaba el 0,45%. Ello puede recoger el miedo a una desaceleración económica que lleve a una política monetaria menos restrictiva.

En la periferia, los rendimientos también se movían a la baja: el de los españoles bajaba del 1,45% al 1,44% y el de los italianos, desde el 3,12% hasta el 3,08%.

La prima de riesgo de Italia rondaba los 285 puntos básicos y la de España, los 120.

En el mercado de materias primas, nuevos descensos para el petróleo: el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía al cierre un 1,39%, hasta los 60,81 dólares. Ello, después de haber subido un 5% la semana pasada. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, retrocedía un 1,98%, hasta los 51,57 dólares.

El oro no ejercía hoy de refugio: al término de la sesión europea, bajaba un 0,29%, hasta los 1.245 dólares. La semana pasada subió un 2,36%, hasta marcar máximos desde julio.