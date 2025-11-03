El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palacio de la Bolsa en Madrid. EFE

El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex

Pese a cotizar en zona de máximos, los analistas ven potencial y atractivo en los bancos y valores con alta rentabilidad por dividendo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

La Bolsa española vive un momento de euforia. Tras más de una década rezagada en la recuperación desde los mínimos de la crisis financiera frente ... al mercado europeo, el Ibex-35 ha tornado de patito feo a cisne y vuela ligero tras romper el pasado lunes registros en los 16.000 puntos. De hecho, el índice patrio cerró octubre con una subida del 3,6% y se revaloriza en el año cerca de un 40%, eclipsando las subidas de doble dígito que también se anotan el Footsie milanés (26%), el Dax alemán (20%), o el CAC francés (10%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  4. 4

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  5. 5

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  6. 6

    ¿Magnesio? ¿Omega3? Los cántabros cada vez consumen más suplementos: guía para saber si lo estás haciendo bien
  7. 7

    Pablo Torre busca su sitio
  8. 8 La plaza de Reinosa recreará el nacimiento del Ebro
  9. 9

    El juicio por las presuntas vejaciones en la Alborada tendrá lugar el día 28
  10. 10

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex

El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex